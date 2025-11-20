流感爆發疫情一周14宗 兩市學校近半班請病假

【on.cc東網專訊】廣東省近日氣溫驟降，廣州市有家長反映，孩子班上近一半人生病請假，學生因此停課或改為在家上網課。深圳市也有家長表示，孩子因班裏不少人染流感請假而收到停課通知。省疾控中心周一（17日）公布流感監測數據，該省一周報告14宗流感爆發疫情。據廣東氣象部門監測，該省大部分市縣周三（19日）錄得今年下半年以來氣溫新低，預計周四（20日）起，氣溫逐步回升。

廣東省疾控中心周一發布11月3日至9日流感周報顯示，該省流感監測哨點醫院的流感樣病例佔門急診病例總數6.65%，略高於上周的6.39%；門急診流感樣病例標本流感病毒檢出率為30.91%，高於上周27.17%，以甲型H3N2為主。廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東流感處於流行期，目前主要流行甲型H3N2流感病毒，人員密集的集體單位存在發生爆發疫情風險。廣州婦兒中心兒內科門診主任李淑華表示，近期流感兒童患者主要症狀是發燒，部分會乏力、咳嗽、全身痠痛。她建議，小朋友如果持續高燒或不適狀態很明顯，便需要去醫院就診。對於已患上流感的學生，允許返校的時間一般是退燒後48小時。

受強冷空氣南下影響，廣東省過去兩天氣溫持續下降，其中清遠市連山縣永和鎮巾子村金子山頂氣象站周二（18日）更錄得-1.2℃的全省最低氣溫。廣東省氣象局預計，周四早晨前後，粵北市縣最低氣溫將降至6℃至9℃，高海拔山區2℃至5℃。同日至周六（22日），全省日間最高氣溫逐漸回升。中央氣象台則預計，今明兩天，全國大部地區維持降水稀少，西南地區有弱雨雪天氣，冷空氣處於間歇期。周六至下周一（24日），受另一股較強冷空氣影響，長江以北大部地區或降溫6℃至8℃，局部降幅達10℃至12℃，新疆北部局部地區有暴雪；下周中再有一股較強冷空氣影響中東部地區。

