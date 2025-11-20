Trip.com酒店減$500、機票減$200
流感爆發疫情一周14宗 兩市學校近半班請病假
【on.cc東網專訊】廣東省近日氣溫驟降，廣州市有家長反映，孩子班上近一半人生病請假，學生因此停課或改為在家上網課。深圳市也有家長表示，孩子因班裏不少人染流感請假而收到停課通知。省疾控中心周一（17日）公布流感監測數據，該省一周報告14宗流感爆發疫情。據廣東氣象部門監測，該省大部分市縣周三（19日）錄得今年下半年以來氣溫新低，預計周四（20日）起，氣溫逐步回升。
廣東省疾控中心周一發布11月3日至9日流感周報顯示，該省流感監測哨點醫院的流感樣病例佔門急診病例總數6.65%，略高於上周的6.39%；門急診流感樣病例標本流感病毒檢出率為30.91%，高於上周27.17%，以甲型H3N2為主。廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東流感處於流行期，目前主要流行甲型H3N2流感病毒，人員密集的集體單位存在發生爆發疫情風險。廣州婦兒中心兒內科門診主任李淑華表示，近期流感兒童患者主要症狀是發燒，部分會乏力、咳嗽、全身痠痛。她建議，小朋友如果持續高燒或不適狀態很明顯，便需要去醫院就診。對於已患上流感的學生，允許返校的時間一般是退燒後48小時。
受強冷空氣南下影響，廣東省過去兩天氣溫持續下降，其中清遠市連山縣永和鎮巾子村金子山頂氣象站周二（18日）更錄得-1.2℃的全省最低氣溫。廣東省氣象局預計，周四早晨前後，粵北市縣最低氣溫將降至6℃至9℃，高海拔山區2℃至5℃。同日至周六（22日），全省日間最高氣溫逐漸回升。中央氣象台則預計，今明兩天，全國大部地區維持降水稀少，西南地區有弱雨雪天氣，冷空氣處於間歇期。周六至下周一（24日），受另一股較強冷空氣影響，長江以北大部地區或降溫6℃至8℃，局部降幅達10℃至12℃，新疆北部局部地區有暴雪；下周中再有一股較強冷空氣影響中東部地區。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
慢性發炎｜遠離慢性病8種抗炎食物！適量地多吃有助避免癌症、糖尿、心臟病。
慢性發炎｜不少研究指出，許多疾病都與發炎反應有著密不可分的關係，而慢性發炎更有機會導致身體器官組織受到持續性損害，破壞健康的血管內皮組織，與許多常見疾病有著一定程度的關連性。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
5款當季必吃冬季時令食物大公開！南瓜、芋頭上榜 最後一種可防流感、增強免疫力｜營養師Kathy NG
近日天氣明顯轉涼，冬意漸濃。在這個季節轉換的時節，如何透過飲食增強免疫力，成為不少人關注的話題。冬季當造食物不僅新鮮美味，更蘊含豐富營養價值，特別推薦以下5種食材，幫助大家溫暖過冬。Yahoo Food ・ 2 小時前
喉糖推薦2025│消委會8款無糖喉糖名單 龍角散、得果定含糖量超過7成！冇藥性兼越食越痛？
喉糖有好多款，想紓緩喉嚨痛的話，就一定要識揀有效的喉糖，因為市面上原來有不少喉糖不單止沒有藥性，難以紓緩喉嚨痛，甚至有喉糖含糖量超高，食得多反而會令喉嚨痛加劇？消委會曾經測試過市面上41款喉糖，其中包括多個常見品牌，包括得果定、使立消、金嗓子、龍角散等品牌，發現大部份產品糖份含量超過7成，而當中部份產品雖含不同消毒殺菌成分，但過量服用或會引致口腔痛、過敏或呼吸困難，值得消費者留意！近期正值流感高峰期，新冠肺炎也繼續肆虐，萬一不幸染病，想紓緩喉嚨痛，以下8款零糖或低糖喉糖推薦可能幫到你。Yahoo Food ・ 5 小時前
兒科醫生降薪一半 月薪降至三至四千元 廣西有醫生需兼職送外賣維生 衛健委稱會逐步改善薪酬
醫護一向被視為崇高的職業使命，但在當前的中國部分小城鎮，醫生的工作壓力已經極為繁重，甚至需要利用下班時間從事外...BossMind ・ 23 小時前
超市高鈣芝士選購指南 片裝芝士鈣含量竟差16倍！營養師教路0脂肪是哪款？｜營養師Audrey Tam
一般人的骨質密度會在30多歲達到頂峰，到近40歲，骨質流失開始變得明顯；尤其是更年期的女士，體內雌激素下降會加快骨質流失，增加骨質疏鬆症和骨折的風險。提到「骨質疏鬆」，許多人第一時間都會想到乳製品「芝士」，如芝士火腿三文治、芝士焗飯、芝心薄餅等，但你知道嗎？不同品牌的片裝芝士，其鈣含量可以差異驚人，分分鐘要食31片才能滿足成人每日建議的1000毫克鈣攝取量，恐怕未補夠鈣質就已經鈉攝取量超標，長遠或會增加患上高血壓的風險。Yahoo Food ・ 1 天前
今日市區料最低僅14度 14歲男童染甲流併發肺炎及休克 情況嚴重
受強烈東北季候風影響，本港昨晚顯著轉涼，天文台預計今早市區最低溫僅攝氏14度，新界部分地區寒冷，只有12、13度。展望明日大致多雲，早上仍然清涼。隨後數日漸轉天晴，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。 天氣寒冷，市民宜注意保暖，否則易染感冒。本港再多1宗兒童季節性流感嚴重個案。患者為一名有長期病患的14歲男童。衛生防護am730 ・ 1 天前
威院設全港第二間胸痛中心 加快急性心梗救治時間
心臟病是香港第三大致命疾病，其中急性心肌梗塞患者更須把握黃金救治時間，若在發病超過120分鐘後才介入治療，死亡率會顯著升高。醫院管理局於威爾斯親王醫院設立全港第二間胸痛中心，借鑑位於瑪麗醫院的首間胸痛中心經驗，推行綠色通道、創建快速登記系統等標準化的治療流程，盡可能縮減懷疑心臟病發患者從抵院、診斷到手術的時間，預計明年am730 ・ 8 小時前
昨早錄13.2度入秋以來最低 12歲健康童染甲流併發休克
受強烈東北季候風影響，天文台昨在市區內錄得最低氣溫攝氏13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大部分地區的相對濕度維持在約40%。但寒冷天氣「稍縱即逝」，天文台預計下周一氣溫回升至最高27度。 受強烈東北季候風影響，本港昨早氣溫較前日早上低8至10度，市區最低只有13.2度，當中觀塘、九龍城、am730 ・ 8 小時前
衞生防護中心接獲多一宗兒童流感嚴重個案
【Now新聞台】衞生防護中心連續兩日錄得兒童感染流感的嚴重個案。 中心接獲多一宗個案，是一名12歲男童，上周六因為其他自身疾病到聯合醫院求醫，需要留院治理，周二發燒咳嗽，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重；男童未有接種流感疫苗，近期亦無外遊，他的家居接觸者暫時無病徵，他就讀的學校近日亦無爆發流感。中心指，今個夏季流感季節至今錄得20宗兒童嚴重個案，呼籲學校和家長盡快安排學童和子女接種流感疫苗。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
羅氏股價上漲7% 藥物試驗結果積極
羅氏(Roche)周二宣布乳腺癌藥物giredestrant的第三期臨床試驗結果呈現正面後，該股在瑞士股價上漲超過7%。 lidERA研究顯示，與標準內分泌治療相比，該療法幫助患者在未出現侵襲性疾病的情況下生存更長時間。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 5 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 1 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
話題 ｜不是美斯C朗尼馬 全球最有錢足球員另有其人 身家200億鎊
最近有一項為全球足球員身家排行榜公布，榜內有多名球星當然是熟口熟面，但榜首卻令人相當意外，而且身家遠遠拋離多位足球巨星。Yahoo 體育 ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 8 小時前