流感疫情超冬季高峰 專家指過早打流感針非最佳方法 籲輕微傷風也戴口罩︱Yahoo

醫務衞生局局長盧寵茂（中）等人上月接種季節性流感疫苗。

【Yahoo新聞報道】衛生防護中心的最新監測數據反映，過去一周流感疫情已超出年初冬季流感動高峰。家庭醫生、疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和今早（17日）在電台節目指，由於夏季流感罕見在九月出現，市民對上一次接種季節性流感疫苗距今已超過幾個月，產生的保護力已相對減少，令今次的流感疫情相對嚴重。他又預料，夏季流感的活躍程度有持續上升趨勢。

家庭醫生求診達高峰 多數人發高燒

衛生防護中心最新監測數據顯示，過去一周呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為12.02%，高於前一周錄得的9.70%，並已超越今年初冬季流感季節最高一周的10.54%；學校或院舍的流感樣疾病爆發個案近兩周有所上升，截至十月十五日，九月開學以來，共有451宗涉及學校的流感樣疾病爆發個案。林永和今早在港台節目《千禧年代》表示，一眾社區家庭醫生留意到近兩周來看醫生的人達到高峰，氣氛如上次冬季流感時最多人感染的時期，多數病人發高燒，部分個案需要轉介入院，預計夏季流感的活躍程度有持續上升的趨勢。

9月爆夏季流感罕見 市民缺抗體

林永和續指，本港並非每年都會出現夏季流感季節，高峰一般在七至八月出現，但自新冠肺炎以來，流感節奏被打亂，令今次夏季流感罕有在九月發生。現時主要流行的病毒為一年半前爆發過的甲型H3N2流感，普遍來說，市民在感染流感後會產生一定抗體，但相關免疫力會隨時間下降，因此缺乏對H3N2病毒的抗體。

廣告 廣告

另一方面，林永和又指，一年接種一次的流感疫苗能夠減低患者的併發症，以及達群體免疫的效果。然而新一季度的流感疫苗才剛開始供應，部份市民尤其小朋友尚未接種，而對上一次接種距今已經超過九個月，體內產生的保護力已相對減少，導致近期中小學流感爆發尤為嚴重。

若提早打針 或致下一季保護力薄弱

林永和強調，提早接種流感疫苗並非最佳解決方法，即使能夠應對這次的流感，但在下一流感季節，疫苗產生的保護力已隨時間下降變得薄弱。

病毒經學童傳給長者

在9月至今，接近150宗因流感而死亡的人數中，9成為65歲以上的長者。林永和猜測，學童在學校裏受感染，繼而感染家人，包括家中的長者。林永和留意到，以為是一般傷風感冒而求診的病人當中，9成經檢測後被證實患上流感。因此，他提醒市民在社區人多的地方以及家居都小心防疫，即使目前只有輕微的傷風感冒病徵亦要戴上口罩，先當自己是流感而非普通傷風感冒，以免感染他人。