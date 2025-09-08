流感疫苗接種計劃懶人包｜9.25展開 擴至18至49歲長期病患

【Now新聞台】2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，所有18至49歲長期病患人士獲納入計劃，連同過往合資格的高風險群組，可免費或獲資助接種季節性流感疫苗。

合資格人士的組別和可免費或獲資助接種流感疫苗的地點如下：

除此之外，新一季的季節性流感疫苗學校外展計劃將推出新措施，所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。不參與計劃的學校名單稍後會上載至衞生防護中心網頁，有關學校的家長可自行安排子女接種疫苗。

至於提供參加「疫苗資助計劃」私家醫生資訊的網站會讓私家醫生實時更新其資訊及加強搜尋功能，方便市民選擇有提供免共付額疫苗的醫生或者尋找不同類型流感疫苗的接種點等。現時有超過1500名醫生已申請參與「疫苗資助計劃」，政府會提供每劑260元資助，相關醫生名單資料可按此參閱網頁。

另外，18歲或以上的合資格人士由本年度開始，須登記醫健通才能接種資助或免費季節性流感疫苗。

政府會開放逾千個接種點便利市民接種疫苗，包括基層醫療署轄下的25個地區康健中心和地區康健站及其服務點、醫院管理局的74間普通科門診和38間公立醫院，以及全部29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗，接種地點名單可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。合資格兒童的家長亦可由9月22日上午9時起，透過網上預約系統為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

更多有關季節性流感疫苗接種計劃的資料，可瀏覽疫苗接種計劃專頁或於辦公時間內致電衞生防護中心電話2125 2125查詢。

