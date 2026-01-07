流感疫苗︱美國撤6種兒童疫苗建議 關日華憂大眾卻步 強調接種可防重症︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國大幅調整兒童疫苗政策，不再建議接種其中六種疫苗，包括流感、新冠病毒等。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早接受電台訪問，表示美國疾控及預防中心的決定對醫學界有重大影響，亦令大眾減低疫苗接種意欲。他強調疫苗可防止兒童出現嚴重併發症及死亡風險，而流感數字在假期後緩緩上升，呼籲市民儘快接種疫苗。

美國疾控及預防中心近日宣布，不再建議美國所有兒童接種六種疫苗，包括預防流感、新冠病毒、輪狀病毒、甲及乙型肝炎，以及腦膜炎雙球菌。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早接受商台節目訪問，表示美國疾控及預防中心的取態對於醫學界有很大影響，疫苗本身是防止兒童出現嚴重併發症甚至死亡，但部份人本身已經對疫苗存在錯誤思想，美國的做法會令普羅大眾更猶豫是否接種疫苗。

日本等國兒童少接種反而更健康？關日華：本末倒置

美國疾控及預防中心比較日本、丹麥等二十國的疫苗政策，發現這些國家的兒童比美國兒童更少接種疫苗，但反而更健康，因此作出此修訂。關日華反對這個說法，認為在流感確診數字不斷增加時呼籲市民不打疫苗是本末倒置：「例如是腦膜炎雙球菌，我們亞洲區會比較少 ，但是在歐美的地方發病是很嚴重的， 很多時候我們都建議市民去這些地方之前接種疫苗，但是現在反過來自己國家本土不打這些疫苗，我會覺得是不知道基於什麼原因的決定。」

關日華表示，未清楚為何美國會有這個決定。而因流感入院的數字在假期後持續增加，之後溫度會再有下降趨勢，再加上有春節假期，他呼籲市民盡快接種流感疫苗，保護兒童和大眾。