專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
流感疫苗｜科興四價流感疫苗日前抵港 缺孕婦臨床數據 醫生：政府應揀一隻孕婦都打得︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本年度季節性流感疫苗接種計劃本月 25 日展開，政府今日（9月8日）宣佈將合資格組別人士擴至18至49歲長期病患人士。科興日前亦宣布，四價流感病毒裂解疫苗已運抵本港。惟翻查疫苗資料，科興資料表明「尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」。惟本港孕婦是流感疫苗資助對象之一，有家庭醫生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的滅活流感疫苗包括賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）及雅培（Abbott），「孕婦（接種）都安全」，期望政府採購疫苗時「應揀一隻孕婦都打得嘅」，否則「會容易出錯」。
科興中標？衞生署：現階段不宜揣測
早前網上流傳科興投得最新流感疫苗合約，《Yahoo新聞》於8月底曾向衞生署是否科興有份中標、如何回應科興缺孕婦數據等，當時衞生署稱，新一年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，署方不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。《Yahoo新聞》上周亦向科興查詢，截稿前未獲回覆。
翻查政府物流服務署網頁， 2020 年起為衞生署供應減活或季節性流感疫苗的承包商，除 2021 年為葛蘭素史克有限公司外，其餘為裕利醫藥有限公司，近年一般在 7 月底或 8 月初會公布中標結果，惟現時屆9月初，政府仍未公佈中標結果。
唯一在港註冊國產流感疫苗
科興今年 5 月公布，由科興生物制品有限公司生產的三價流感病毒裂解疫苗和四價流感病毒裂解疫苗(TetrAnflu)已在香港衞生署註冊，是目前唯一在港獲批註冊的國產流感疫苗。至日前再公布，四價流感病毒裂解疫苗於 25 日已運抵香港。新聞稿也提到，2025／26年度流感季節，港府流感疫苗資助範圍擴大，新增 18 至 49 歲指定長期病患人士。
未獲孕婦及哺乳婦女臨床數據 建議向醫生評估風險
《Yahoo新聞》翻查科興四價流感病毒裂解疫苗說明書，稱疫苗適用於 3 歲及以上人士，但列明「目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」，若有關人士接種，建議向醫生評估風險。此外，疫苗亦尚未與其它疫苗聯合接種對免疫原性的臨床研究，缺乏數據評估同時接種的影響。科興也指，同時使用免疫抑制劑、化療藥物或皮質類固醇等具有免疫抑制作用的藥物，可能降低機體對疫苗的免疫反應，為避免可能的藥物相互作用，建議正在或近期使用其它疫苗或藥物人士，接種前諮詢醫生。
科興又提醒，嚴禁三類人士使用四價疫苗，包括對該疫苗成分過敏者、患急性疾病、嚴重慢性疾病、慢性疾病的急性發作期、感冒和發熱者，及未控制的癲癇、其他進行性神經系統疾病，或有格林—巴利症候群病史者。至於三價流感疫苗，除上述提到的三大類人士外，科興亦禁止孕婦使用；哺乳期婦女則應先諮詢醫生。
八成測試者的不良反應為輕度
據科興表示，四價疫苗在中國完成兩期臨床測試，接受測試者有 2,380 名 3 歲及以上人士。臨床試驗未發現與四價疫苗有關的嚴重不良事件，80.16 %測試者的不良反應為輕度。常見的不良反應為包括發熱、注射部位疼痛及紅腫，偶見的有頭痛、肌肉痛及疲勞乏力；同類產品在中國以外試驗中，亦觀察到出現過敏反應、關節痛及嗜睡等；上市後監測報告則涵蓋更嚴重的如過敏性休克、驚厥及血管性水腫等。
孕婦接種可減入院率
目前本港疫苗可預防疾病科學委員會建議，孕婦應接種季節性流感疫苗，預防流感及減少併發症，是可獲政府資助或免費接種的其中一類人士。本身是該委員會成員的家庭醫生林永和接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的流感疫苗包括葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）及雅培（Abbott），全部都歷史悠久，「孕婦（接種）都安全」，餵哺母乳的媽媽亦可接種。由於孕婦屬高危人士，故此鼓勵他們接種，「我哋都係考慮返，（孕婦接種）其實安全性同其他人應無分別。」他續說，接種後可減低入院率，與沒有接種者比較，可相差一倍。
「政府就唔會用啲衰嘢嘅」
提到有傳科興中標，林永和表示暫時沒有聽聞，但初步估計科興中標機會不大。若因科興流感疫苗是今年新註冊而令大眾擔心風險，他相信「政府就唔會用啲衰嘢嘅，如果你話大家對科興無咁大信心，因為新（註冊）呢，呢個tender應該都會考慮各方面因素。」
林永和相信，政府採購疫苗時，應採購一款孕婦都可接種，「有啲就打呢隻，有啲唔係孕婦先打科興，我覺得未必會有啲咁嘅嘢......唔會咁麻煩，咁就會容易出錯」。雖然市面亦提供只適合兒童接種的噴鼻式減活疫苗，但「噴鼻同打針就易分好多啦！」
衞生署：採購程序仍在進行
《Yahoo新聞》8月底曾向衞生署查詢新一批流感疫苗的中標者是否科興、標書是否無要求提供孕婦在內所有安全數據，政府需否另向賽諾菲採購疫苗等。署方表示，2025／26年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。衞生署將在相關程序完成後，短期內向公眾交代計劃詳情。有關採購合約的中標者及中標價，將在政府憲報及相關網頁內公布。
衞生署強調，政府一直採取一套嚴謹的藥物採購機制，並確保流感疫苗接種計劃下所採購的流感疫苗，為已獲註冊的藥劑製品及符合相關要求，亦會審查投標者所提交的證明文件，包括疫苗製造商的相關廠房所持有的PIC/S藥品生產質量管理規範證明書、疫苗的註冊證明書、相關的分銷供應授權書及藥物批發商牌照、疫苗的相關化驗分析規格及其合格報告等。所有投標者必須為香港藥劑業及毒藥管理局的持牌藥物批發商，方可參與投標，以確保有關藥物的來源、儲存及供應等符合法例要求。
其他人也在看
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 9 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 8 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 4 小時前
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 4 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 10 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前