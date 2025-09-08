流感疫苗｜科興四價流感疫苗日前抵港 缺孕婦臨床數據 醫生：政府應揀一隻孕婦都打得︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本年度季節性流感疫苗接種計劃本月 25 日展開，政府今日（9月8日）宣佈將合資格組別人士擴至18至49歲長期病患人士。科興日前亦宣布，四價流感病毒裂解疫苗已運抵本港。惟翻查疫苗資料，科興資料表明「尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」。惟本港孕婦是流感疫苗資助對象之一，有家庭醫生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的滅活流感疫苗包括賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）及雅培（Abbott），「孕婦（接種）都安全」，期望政府採購疫苗時「應揀一隻孕婦都打得嘅」，否則「會容易出錯」。

科興中標？衞生署：現階段不宜揣測

早前網上流傳科興投得最新流感疫苗合約，《Yahoo新聞》於8月底曾向衞生署是否科興有份中標、如何回應科興缺孕婦數據等，當時衞生署稱，新一年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，署方不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。《Yahoo新聞》上周亦向科興查詢，截稿前未獲回覆。

翻查政府物流服務署網頁， 2020 年起為衞生署供應減活或季節性流感疫苗的承包商，除 2021 年為葛蘭素史克有限公司外，其餘為裕利醫藥有限公司，近年一般在 7 月底或 8 月初會公布中標結果，惟現時屆9月初，政府仍未公佈中標結果。

2020 年起為衞生署供應減活或季節性流感疫苗的承包商，多為裕利醫藥有限公司。（物流署網頁截圖）

唯一在港註冊國產流感疫苗

科興今年 5 月公布，由科興生物制品有限公司生產的三價流感病毒裂解疫苗和四價流感病毒裂解疫苗(TetrAnflu)已在香港衞生署註冊，是目前唯一在港獲批註冊的國產流感疫苗。至日前再公布，四價流感病毒裂解疫苗於 25 日已運抵香港。新聞稿也提到，2025／26年度流感季節，港府流感疫苗資助範圍擴大，新增 18 至 49 歲指定長期病患人士。

未獲孕婦及哺乳婦女臨床數據 建議向醫生評估風險

《Yahoo新聞》翻查科興四價流感病毒裂解疫苗說明書，稱疫苗適用於 3 歲及以上人士，但列明「目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」，若有關人士接種，建議向醫生評估風險。此外，疫苗亦尚未與其它疫苗聯合接種對免疫原性的臨床研究，缺乏數據評估同時接種的影響。科興也指，同時使用免疫抑制劑、化療藥物或皮質類固醇等具有免疫抑制作用的藥物，可能降低機體對疫苗的免疫反應，為避免可能的藥物相互作用，建議正在或近期使用其它疫苗或藥物人士，接種前諮詢醫生。

科興周二（26日）公布，四價流感病毒裂解疫苗周一（25日）已運抵香港。（科興網頁圖片）

科興的四價流感病毒裂解疫苗說明書表明，「目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」。（科興網頁圖片）

科興又提醒，嚴禁三類人士使用四價疫苗，包括對該疫苗成分過敏者、患急性疾病、嚴重慢性疾病、慢性疾病的急性發作期、感冒和發熱者，及未控制的癲癇、其他進行性神經系統疾病，或有格林—巴利症候群病史者。至於三價流感疫苗，除上述提到的三大類人士外，科興亦禁止孕婦使用；哺乳期婦女則應先諮詢醫生。

八成測試者的不良反應為輕度

據科興表示，四價疫苗在中國完成兩期臨床測試，接受測試者有 2,380 名 3 歲及以上人士。臨床試驗未發現與四價疫苗有關的嚴重不良事件，80.16 %測試者的不良反應為輕度。常見的不良反應為包括發熱、注射部位疼痛及紅腫，偶見的有頭痛、肌肉痛及疲勞乏力；同類產品在中國以外試驗中，亦觀察到出現過敏反應、關節痛及嗜睡等；上市後監測報告則涵蓋更嚴重的如過敏性休克、驚厥及血管性水腫等。

科興的流感病毒裂解疫苗說明書所示，四大類人嚴禁使用，包括孕婦、對雞蛋或該疫苗成分過敏等。（科興網頁截圖）

孕婦接種可減入院率

目前本港疫苗可預防疾病科學委員會建議，孕婦應接種季節性流感疫苗，預防流感及減少併發症，是可獲政府資助或免費接種的其中一類人士。本身是該委員會成員的家庭醫生林永和接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的流感疫苗包括葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）及雅培（Abbott），全部都歷史悠久，「孕婦（接種）都安全」，餵哺母乳的媽媽亦可接種。由於孕婦屬高危人士，故此鼓勵他們接種，「我哋都係考慮返，（孕婦接種）其實安全性同其他人應無分別。」他續說，接種後可減低入院率，與沒有接種者比較，可相差一倍。

「政府就唔會用啲衰嘢嘅」

提到有傳科興中標，林永和表示暫時沒有聽聞，但初步估計科興中標機會不大。若因科興流感疫苗是今年新註冊而令大眾擔心風險，他相信「政府就唔會用啲衰嘢嘅，如果你話大家對科興無咁大信心，因為新（註冊）呢，呢個tender應該都會考慮各方面因素。」

現時本港疫苗可預防疾病科學委員會建議，孕婦應接種季節性流感疫苗。

林永和相信，政府採購疫苗時，應採購一款孕婦都可接種，「有啲就打呢隻，有啲唔係孕婦先打科興，我覺得未必會有啲咁嘅嘢......唔會咁麻煩，咁就會容易出錯」。雖然市面亦提供只適合兒童接種的噴鼻式減活疫苗，但「噴鼻同打針就易分好多啦！」

科興研發的流感疫苗包括三價流感疫苗、四價流感疫苗，甲型H1N1流感疫苗。（科興網頁圖片）

衞生署：採購程序仍在進行

《Yahoo新聞》8月底曾向衞生署查詢新一批流感疫苗的中標者是否科興、標書是否無要求提供孕婦在內所有安全數據，政府需否另向賽諾菲採購疫苗等。署方表示，2025／26年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。衞生署將在相關程序完成後，短期內向公眾交代計劃詳情。有關採購合約的中標者及中標價，將在政府憲報及相關網頁內公布。

衞生署強調，政府一直採取一套嚴謹的藥物採購機制，並確保流感疫苗接種計劃下所採購的流感疫苗，為已獲註冊的藥劑製品及符合相關要求，亦會審查投標者所提交的證明文件，包括疫苗製造商的相關廠房所持有的PIC/S藥品生產質量管理規範證明書、疫苗的註冊證明書、相關的分銷供應授權書及藥物批發商牌照、疫苗的相關化驗分析規格及其合格報告等。所有投標者必須為香港藥劑業及毒藥管理局的持牌藥物批發商，方可參與投標，以確保有關藥物的來源、儲存及供應等符合法例要求。