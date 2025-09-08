熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
流感疫苗｜科興四價流感疫苗納入政府接種計劃 缺孕婦臨床數據 醫生：政府應揀一隻孕婦都打得︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本年度季節性流感疫苗接種計劃本月 25 日展開，政府今日（9月8日）宣佈將合資格組別人士擴至18至49歲長期病患人士，其中四價流感病毒裂解疫苗由科興生產，並已運抵本港。惟翻查疫苗資料，科興資料表明「尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」。
本港孕婦是流感疫苗資助對象之一，有家庭醫生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的滅活流感疫苗包括賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）及雅培（Abbott），「孕婦（接種）都安全」，認為政府採購疫苗時「應揀一隻孕婦都打得嘅」，否則「會容易出錯」。
政府網站未公布中標結果
早前網上流傳科興投得最新流感疫苗合約，《Yahoo新聞》於8月底曾向衞生署是否科興有份中標、如何回應科興缺孕婦數據等，當時衞生署稱，新一年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，署方不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。《Yahoo新聞》上周亦向科興查詢，截稿前未獲回覆。
直至今日（8 日）政府召開記者會，證實科興中標四價流感病毒裂解疫苗。署方記者會指，有關疫苗已於香港註冊，並符合品質、成效等指標，因此按慣常做法，參與計劃的市民不可選擇疫苗品牌。
翻查政府物流服務署網頁， 2020 年起為衞生署供應減活或季節性流感疫苗的承包商，除 2021 年為葛蘭素史克有限公司外，其餘為裕利醫藥有限公司，近年一般在 7 月底或 8 月初會公布中標結果，惟現時屆9月初，政府仍未公佈中標結果。
唯一在港註冊國產流感疫苗
科興今年 5 月公布，由科興生物制品有限公司生產的三價流感病毒裂解疫苗和四價流感病毒裂解疫苗(TetrAnflu)已在香港衞生署註冊，是目前唯一在港獲批註冊的國產流感疫苗。至日前再公布，四價流感病毒裂解疫苗於 25 日已運抵香港。新聞稿也提到，2025／26年度流感季節，港府流感疫苗資助範圍擴大，新增 18 至 49 歲指定長期病患人士。
未獲孕婦及哺乳婦女臨床數據 建議向醫生評估風險
《Yahoo新聞》翻查科興四價流感病毒裂解疫苗說明書，稱疫苗適用於 3 歲及以上人士，但列明「目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」，若有關人士接種，建議向醫生評估風險。此外，疫苗亦尚未與其它疫苗聯合接種對免疫原性的臨床研究，缺乏數據評估同時接種的影響。科興也指，同時使用免疫抑制劑、化療藥物或皮質類固醇等具有免疫抑制作用的藥物，可能降低機體對疫苗的免疫反應，為避免可能的藥物相互作用，建議正在或近期使用其它疫苗或藥物人士，接種前諮詢醫生。
科興又提醒，嚴禁三類人士使用四價疫苗，包括對該疫苗成分過敏者、患急性疾病、嚴重慢性疾病、慢性疾病的急性發作期、感冒和發熱者，及未控制的癲癇、其他進行性神經系統疾病，或有格林—巴利症候群病史者。至於三價流感疫苗，除上述提到的三大類人士外，科興亦禁止孕婦使用；哺乳期婦女則應先諮詢醫生。
八成測試者的不良反應為輕度
據科興表示，四價疫苗在中國完成兩期臨床測試，接受測試者有 2,380 名 3 歲及以上人士。臨床試驗未發現與四價疫苗有關的嚴重不良事件，80.16 %測試者的不良反應為輕度。常見的不良反應為包括發熱、注射部位疼痛及紅腫，偶見的有頭痛、肌肉痛及疲勞乏力；同類產品在中國以外試驗中，亦觀察到出現過敏反應、關節痛及嗜睡等；上市後監測報告則涵蓋更嚴重的如過敏性休克、驚厥及血管性水腫等。
孕婦接種可減入院率
目前本港疫苗可預防疾病科學委員會建議，孕婦應接種季節性流感疫苗，預防流感及減少併發症，是可獲政府資助或免費接種的其中一類人士。本身是該委員會成員的家庭醫生林永和接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的流感疫苗包括葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）及雅培（Abbott），全部都歷史悠久，「孕婦（接種）都安全」，餵哺母乳的媽媽亦可接種。由於孕婦屬高危人士，故此鼓勵他們接種，「我哋都係考慮返，（孕婦接種）其實安全性同其他人應無分別。」他續說，接種後可減低入院率，與沒有接種者比較，可相差一倍。
「政府就唔會用啲衰嘢嘅」
在衞生署今日未舉行記者會前，林永和稱未曾聽聞科興中標，當時認為科興中標機會不大，因科興流感疫苗是今年新註冊而令大眾擔心風險，他相信「政府就唔會用啲衰嘢嘅，如果你話大家對科興無咁大信心，因為新（註冊）呢，呢個tender應該都會考慮各方面因素。」
林永和相信，政府採購疫苗時，應採購一款孕婦都可接種，「有啲就打呢隻，有啲唔係孕婦先打科興，我覺得未必會有啲咁嘅嘢......唔會咁麻煩，咁就會容易出錯」。雖然市面亦提供只適合兒童接種的噴鼻式減活疫苗，但「噴鼻同打針就易分好多啦！」
衞生署：中標者及中標價將會公布
《Yahoo新聞》8月底曾向衞生署查詢新一批流感疫苗的中標者是否科興、標書是否無要求提供孕婦在內所有安全數據，政府需否另向賽諾菲採購疫苗等。署方表示，2025／26年度各項季節性流感疫苗接種計劃的疫苗採購，及相關程序和籌備工作仍在進行，不宜在此階段就疫苗採購結果的任何揣測作評論。衞生署將在相關程序完成後，短期內向公眾交代計劃詳情。有關採購合約的中標者及中標價，將在政府憲報及相關網頁內公布。
衞生署強調，政府一直採取一套嚴謹的藥物採購機制，並確保流感疫苗接種計劃下所採購的流感疫苗，為已獲註冊的藥劑製品及符合相關要求，亦會審查投標者所提交的證明文件，包括疫苗製造商的相關廠房所持有的PIC/S藥品生產質量管理規範證明書、疫苗的註冊證明書、相關的分銷供應授權書及藥物批發商牌照、疫苗的相關化驗分析規格及其合格報告等。所有投標者必須為香港藥劑業及毒藥管理局的持牌藥物批發商，方可參與投標，以確保有關藥物的來源、儲存及供應等符合法例要求。
其他人也在看
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
傷舖專家｜李根興賣舖賣不完 尖沙咀舖持貨年半沽 蝕少一次 料平手離場
被網民揶揄為「傷舖專家」的李根興繼續賣舖，但估計終於可以蝕少一次！最新以6,680萬元沽出尖沙咀舖位，持貨一年...BossMind ・ 4 小時前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
香港快運航班偏離嚴重事故 民航意外調查機構展開調查
【Now新聞台】受熱帶氣旋塔巴影響，本港有約140班航班需要取消，而在八號信號期間，香港快運UO235航班抵港降落時懷疑出現偏離，懷疑撞到在跑道旁的指示牌，機上137人無人受傷。民航意外調查機構就該宗嚴重事故展開調查。 事發在早上約10時半，一架由北京大興機場抵港的香港快運A320客機早上降落後發生偏離。香港快運指，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。機管局就稱，航班滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，北跑道一度暫時封閉，檢查後，在中午12時15分重開。民航處表示高度關注事件，已通報民航意外調查機構，配合調查事故成因。至於在早上，機場離境大堂有大批市民及旅客滯留，航班資料顯示屏多班航班取消，亦有航班如期出發，乘客陸續辦理登記手續。受制機場巴士線有限度服務，市民都要預早出門。鄭太：「在馬鞍山來，沒巴士，我們只可坐屯馬綫，再轉機場快綫。」王小姐：「原訂8時45分，延遲至11時45分，還好，因為我們去台灣很快，都可以的，不用坐長途飛機，否則會慘一點。」機管局在一號客運大樓過渡層放置多張椅子，讓旅客休息，在這裡可以為手機充電及喝水。機管局指八號信號期間，機場運作大致暢順，預料受惡now.com 新聞 ・ 1 小時前
傳北角維峯‧浚匯有單位傳出惡臭 揭一狗死亡一狗虛弱
【動物突發】北角發生懷疑殘酷對待動物事件，據知情者報料，北角木星街23號維峯‧浚匯15樓一個單位今日傳出惡臭及有蒼蠅，管理員報警，警方到場聯絡到租客開門，並發現單位內有一隻金毛尋回犬死亡，另有一隻西摩狗十分顯得虛弱。據了解，該單位在今年7月中也曾傳出惡臭，惟警方到場後指惡臭來自狗隻體味，並沒有進一步跟進。本報正向警方及愛護動物協會查詢事件。 知情者表示，管理處今日收到鄰居投訴涉事單位傳出惡臭，而且有蒼蠅圍著該單位門外，管理處因此報警，而警方到場後，即場聯絡了租客回來打開單位大門，發現有一隻金毛尋回犬的屍體，另有一隻西摩犬顯得十分虛弱。 據了解，涉事單位在今年7月中也曾因傳出惡臭而由管理處報警，惟警方到場後認為只是狗隻體味傳出惡臭，因此沒有繼續跟進。知情人士透露，該租客經常多天沒返回單位，7月中報案事件發生時，該租客已有10多日沒回來。 知情人士又表示，警方其後沒有就案件立案，令他感到驚訝，尤其是另一隻西摩犬看來十分虛弱，讓人擔心其安危。 The post 傳北角維峯‧浚匯有單位傳出惡臭 揭一狗死亡一狗虛弱 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal香港動物報 ・ 1 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
打風・塔巴｜香港快運北京返港航班 今早降落香港機場意外撞草坪 起落架一度冒煙無人傷｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息指，在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班今早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷，乘客獲安排安全離開客機。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 5 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
熱氣球節｜逾百支雪條須報銷 攤主稱大會暫未有賠償方案 盼調整抽成幫補
近日「友邦香港國際熱氣球節」事件引起全城熱議，大會雖以退款回應市民「升空變落空」的失望；但活動中的美食嘉年華商戶同受甩轆事件影響。有參與活動的商戶「Great Corner」向《am730》表示，大會暫未對攤主有任何安排；而在今次活動中，他們約200支雪糕報銷，計及大會抽成、人工等成本後料會「蝕本」。負責人透露，已向大am730 ・ 2 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 13 小時前
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
KK 園｜《衛報》調查：緬泰邊境詐騙中心擴張增至 27 個 衛星網絡上網｜Yahoo
泰緬邊境詐騙園區持續營運，大量「賣豬仔」受害人被迫從事欺詐工作，若不達標或被電擊毆打。《衛報》獨家報道指，在緬甸軍政府的縱容下，這些詐騙園區不斷擴張，對比 2021 年的數字已翻倍，由 11 個激增至 27 個。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
月全食奇觀現夜空 血月驚艷全球
【on.cc東網專訊】事隔近3年，壯觀的月全食現象於周日（7日）晚至周一（8日）凌晨再現蒼穹，全球多國均可見，中國全境更能觀察到整個過程，吸引無數天文愛好者熬夜觀測。今次月全食最精彩階段為周一凌晨1時31分至2時53分，月球完全進入地球本影，呈現出迷人的暗紅色，on.cc 東網 ・ 9 小時前
月餅2025｜Pret A Manger首推限定燈籠造型禮盒 附送飲品券可換有機咖啡或茶飲
中秋點少得食月餅？Pret A Manger今年首次推出中秋限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，包裝設計特意用上中式的燈籠造型作為藍本，精緻立體，演繹滿月團圓意境，並將傳統英式鬆餅結合傳統中秋月餅概念，創出兩款極受港人熱愛的鬆餅口味，禮盒於即日至10月7日期間，在Pret全線25間分店發售，與大家一同喜迎佳節。Yahoo Food ・ 13 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
香港快運北京抵港航班疑撞跑道旁指示牌無人傷 乘客稱滑行時急煞 (更新)
機場今晨發生意外。事發在今日(8日)上午10時46分，香港快運(HK Express)一架由北京飛抵港的UO235航班，於香港國際機場降落時撞到草坪，起落架隨即冒煙。意外中無人受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，到場時未見有煙。受事件影響，北跑道暫時關閉，機場已安排巴士接載乘客離開。 香港快運回覆《am730》表am730 ・ 3 小時前
175公分正妹球經的故事！ Mia從球場變身社群女神？
一位日義混血的日本體育大學球經エルマコーラ 未亜（Ermacora Mia）憑著175公分的長腿和超仙氣質，瞬間紅遍台日社群，粉絲直呼「這不就是真人版晴子嗎！」Japhub日本集合 ・ 4 小時前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 14 小時前