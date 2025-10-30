專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
流感病毒陽性率達12.01% 衛生防護中心籲盡快打針
衛生署衛生防護中心表示，本港流感活躍程度仍處於高水平，學童為最受影響群組。最新數據顯示，流感病毒陽性率達12.01%，高於今年初冬季流感高峰(10.54%)，主要流行病毒為甲型(H3)，佔近九成。自9月開學以來，學校爆發流感樣疾病個案達693宗，並錄得16宗兒童嚴重個案，包括一宗死亡。中心呼籲學校及家長盡快安排學童接種免費季節性流感疫苗，以減低重症及死亡風險。
中心總監徐樂堅醫生指出，流感活躍程度未來數周仍會維持高水平，夏季流感或與冬季流感重疊，增加住院風險。他呼籲所有年滿6個月人士盡快接種疫苗，尤其是高風險群組。若市民出現發燒或呼吸道病徵，應及早求醫，兒童病情或迅速惡化，家長須密切留意。
此外，中心宣布「全港性污水病毒監測計劃」將涵蓋季節性流感病毒。先導研究顯示，污水病毒載量與呼吸道樣本陽性率趨勢高度吻合，能更早反映流感活躍情況。該計劃將成為傳統監測系統的補充指標，並於本周起透過《2019冠狀病毒病及流感速遞》每周發布數據。政府將持續擴展污水監測至其他傳染病，以提升公共衛生應對能力。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/流感病毒陽性率達12.01-衛生防護中心籲盡快打針/613684?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
