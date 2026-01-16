渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
流感高峰期 解開疑團免中招
最近是流感高峰期，加上有機會令患者出現一些嚴重的併發症，甚至死亡，實在不容忽視。家長們，不想兒童受到感染，除了盡快接種疫苗之外，平時更要注意個人及環境衞生，以及增強身體抵抗力尤為重要。看看以下醫生的解釋，便可解開對流感的種種謎團。
問題1：流感與感冒有什麼分別？
杜醫生答：由於感冒與流感有很多類似的症狀，所以不能直接從患者的症狀來判斷。但流感與一般感冒較不同的是，通常流感症狀是突然出現，而且多數患者會直接出現發高燒、畏寒、頭痛、肌肉關節疼痛或極度疲倦等症狀，病情持續約1至2星期。至於普通感冒最初的症狀是喉嚨痛、打噴嚏，兩、三天後患者開始出現鼻塞、流鼻水、咳嗽等，很少出現發燒，若發燒則為維持約1至3天，病情約約2至5天。
問題2：接種流感疫苗是否可以免受感染？又或預防普通感冒？
杜醫生答：根據研究已知可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。接種流感疫苗有效預防達70% 或以上，雖然都會受到感染，但病情一般會比沒有接種疫苗的患者較輕。另外，流感疫苗是不能預防普通感冒，因為普通感冒是一種比較輕微的上呼吸道感染，可由細菌或病毒感形成症狀；然而，能引起普通感冒的病毒超過數百種，因為病毒完全不同，所以接種流感疫苗是不能預防普通感冒。
問題3：如只是多攝取維他命C能有效預防流感？
杜醫生答：坊間有傳只要多攝取維他命C，或經常保持喉嚨濕潤及多飲水，能有效預防流感，其實這種飲食建議對於有效預防流感並不全面。要增強抵抗力，應保持均衡飲食（包括多飲水）是其中重要一環，以及從新鮮的蔬菜水果，例如綠椒、紅椒和黃椒、菠菜、韭菜、番茄、鮮棗、橙、奇異果、草莓等攝取維他命C及其他營養素便可以。
問題4：怎樣預防流感？
杜醫生答：要預防患上流感，接種流感疫苗，以及保持良好的個人衞生及環境衞生是有效的方法。
保持良好的個人衞生方面，包括：經常保持雙手清潔，並要正確潔手，尤其觸摸口、鼻或眼前；觸摸扶手或門柄等公共設施後；雙手被呼吸道分泌物污染時，以及咳嗽或打噴嚏後。
當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，及早求診，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方或空氣流通欠佳的公眾地方，高危人士在這些地方逗留時應佩戴外科口罩。還有，保持均衡飲食、恆常運動、充足休息及避免過度緊張等，以建立良好的身體抵抗力。
保持良好的環境衞生方面，包括：經常清潔和消毒經常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件；使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70% 火酒清潔消毒。要用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及附近位置，待15至 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70% 火酒清潔消毒；另外，只要保持室內空氣流通。
以上資料由香港大學名譽助理教授杜蘊瑜醫生審批
