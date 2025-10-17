譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
流感高峰期｜開學至今逾450宗學校爆發 有小學出通告鼓勵學生戴口罩 外展接種疫苗(劉倩桐報道)
【Now新聞台】本港流感活躍程度持續上升，開學至今錄得逾450宗學校爆發個案。有小學校長稱，近期多了學生出現流感症狀，鼓勵學生戴口罩上學。
流感在學校越來越活躍，屯門這間小學有學生戴著口罩上學，但只是少數，他們指有遇到同學「中招」。
小六學生Ivy：「我覺得自己不害怕，我記得這班距離我班高一級，即是他在5樓，我在6樓，我就不是太害怕，同學都有戴口罩。」
小三學生家長瑾女士：「有通告提我們要注意，學校都有做清潔這方面處理。其實都不用(戴口罩) ，以前這麼久，都要讓他面對，多些抵抗力，如果一直戴口罩，抵抗力肯定會差些。」
新一個學期以來，已錄得逾450宗涉及學校的流感爆發個案，逾半來自小學。有小學校長稱，最近有部分班級多了學生有流感症狀，學校已向家長發出通告，鼓勵學生在流感高峰期戴口罩上學，並注意個人衞生，學校有安排外展接種疫苗服務，接種比例理想。
油蔴地天主教小學(海泓道)校長陳淑儀：「我們學校來說，差不多八成幾、九成的學生都會注射疫苗，有一部分家長會在出面診所注射，因為都要視乎學校可以霸到哪個日子，有機構可以過來注射。以我們的校網來說，我們是11月20幾號才注射，有些家長等不及，不僅是他的子女，連他自己都會去注射。」
疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和就指，夏季流感一般8月就完，但目前仍然持續，認為政府的疫苗接種計劃開展時間要相應調整。
衞生防護中心指，近期流感學校爆發宗數上升，呼籲學校和家長盡快安排學童和子女接種季節性流感疫苗，如有病徵須盡快求醫。
#要聞
