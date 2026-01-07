流感︱美國流感疫情升溫 至少 5000 人死 12 萬人住院 求診比例創近 30 年新高︱Yahoo

全國門診求診個案中，有 8.2％ 與流感樣疾病有關，屬自 1997 年以來的最高水平。(Photo by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

【Yahoo健康】美國流感疫情持續升溫，最新數據顯示，本流感季節至今已造成至少 5,000 人死亡，而因流感樣疾病求診的門診比例亦升至近數十年新高。

綜合外媒報道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，截至去年 12 月 27 日，全國估計至少出現 1,100 萬宗流感病例，當中約 12 萬人需要住院治療，並錄得 5,000 宗死亡個案。流感相關的兒童死亡個案共 9 宗。

CDC 同時表示，全國門診求診個案中，有 8.2％ 與流感樣疾病有關，屬自 1997 年以來的最高水平。數據亦顯示，全國共有 48 個司法管轄區的流感活動水平被評為「高」或「非常高」，較前一星期的 32 個有所上升。

A person enters a CVS store in Monterey Park, California, on September 25, 2025, where flu and covid-19 vaccines are on offer. While a newly-appointed US Centers for Disease Control and Prevention panel last week decided getting a covid vaccine should be a personal choice, California and other states in the West Coast Health Alliance aim to preserve vaccine access and issue science-based vaccination guidance. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

甲流亞型 H3N2 迅速傳播

專家指出，一種新的甲型流感亞型 H3N2 正迅速傳播，成為今季疫情升溫的主要因素。CDC 指出，在 12 月 20 日至 12 月 27 日期間檢測呈陽性的 994 個流感病毒樣本中，有 971 個屬於甲型流感；當中 600 個樣本完成亞型分析後，91.2％ 被確認為 H3N2。該病毒株過往被認為較易引發嚴重流感季節，尤其對長者影響較大，亦較難被免疫系統辨識。

CDC 修訂疫苗建議 醫學界批做法危險

另一方面，接種流感疫苗的人數有所下降。CDC 估計，今年已接種的流感疫苗劑量約為 1.3 億劑。

CDC 於 1 月 6 日公布最新的兒童疫苗接種建議時間表，當中提到，非高風險兒童應與醫生作出「共同臨床決策」，再決定是否接種流感疫苗。美國兒科學會形容相關調整「危險」，並表示將繼續沿用自身的接種建議。美國傳染病學會亦批評，在流感爆發期間作相關改動，只會令家長感到更加混亂。