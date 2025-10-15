流感︱西醫工會籲選購快測產品留意「檢測極限」 低病毒量亦能測出 避免假陰性誤判︱Yahoo

【Yahoo健康】本港踏入流感高峰期，近日一名 13 歲女童感染流感後出現併發症離逝，引起社會關注。西醫工會提醒市民，選購「多合一」快速檢測產品時，應特別留意產品說明上標示的「檢測極限」，這項指標反映快測對低病毒量樣本的靈敏度，可協助在感染初期仍能測出陽性結果，減少「假陰性」誤判的風險。

本港正值流感季節，9 月至今學校流感爆發宗數共 369 宗，當中涉及 9 宗兒童流感嚴重個案，一名 13 歲女童更因感染流感後出現併發症離逝。西醫工會會董陳栢堅指，注射流感疫苗後約兩星期才能產生足夠抗體抵抗病毒，並非一接種即時生效，建議市民出現病徵則要立即求醫，或使用快測產品作初步檢測。

坊間不同快測產品因「檢測極限」的數值不同，在檢測同一低病毒量樣本時，有產品會因未能檢測出病毒量而出現「假陰性」的結果。

「多合一」快測較易現假陰性

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾指，市面上出現許多「多合一」的快速病毒檢查用品，該些產品具有一定的臨床意義，亦能幫助使用者判斷病徵是否屬嚴重，及時求醫，減少因綜合感染出現併發症風險。

然而，研發「多合一」檢測用品需時長、工藝要求高，一些廠商可能因追求檢測項目數量犧牲準確性，容易出現「假陰性」結果，籲市民選擇經過嚴格認證，如 CE、FDA 等受認可品牌。

陰性但病徵持續需隔日再測

招彥燾亦指，市民或會依賴「99% 準確率」選購快測用品，但產品的「檢測極限」同樣重要，即快測產品可以檢測到的最低病毒量，數值越低，代表快測的靈敏度越高，可以在感染病毒初期、病毒量較低的時期仍能呈陽性反應，對幫助市民儘早識別是否感染流感尤為重要。若檢測出陰性結果但病徵持續，則可以相隔 1 至 2 日再作快測。