流感︱11 歲女童染流感情況一度嚴重 甲型流感併發腦病變 未曾接種流感疫苗︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（3 日）再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案，已是連續兩日錄得相關個案。中心呼籲家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，強調是預防流感及其併發症的其中一個最有效方法，亦能減低出現重症及死亡的風險。
中心公布的最新個案涉及一名 11 歲女童，她本身有長期病患。女童於 12 月 1 日開始發燒、咳嗽和神智模糊等病徵，並於同日到伊利沙伯醫院急症室求診，隨後需留院治理。她的病情一度嚴重，經鼻咽拭子樣本化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。女童目前仍然留醫，但情況已轉趨穩定。
初步調查顯示，該名女童居於海外，於十一月二十日抵港，且未曾接種本季度流感疫苗。她的家居接觸者暫時沒有出現病徵。
夏季至今累計 25 宗兒童嚴重個案 包括三人死亡
計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得 25 宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括三宗死亡個案，患者年齡介乎六個月至 17 歲。若單以本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後所錄得的 16 宗個案計算，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。
中心解釋，由於接種後一般需要兩周時間，身體才能產生足夠保護力，換言之，這些出現嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。
中心傳染病處主任歐家榮醫生表示，雖然最新的監測數據顯示流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度可能會再度上升。加上北半球大部分地區的流感活躍程度持續增加或已處於高水平，市民如果計劃外遊，應及早接種疫苗，因為接種疫苗後身體約需兩星期才能產生抗體，對流感病毒提供足夠保護作用。
