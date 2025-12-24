專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
流感︱H3N2「K亞分支」恐致冬季流感爆發 日本、英國流感高峰期提早到達︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近期全球多地流感疫情活動持續上升，港大醫學院團隊早前收集近三百份醫院病人血清樣本，發現大部分人體內對新發現的甲型流感 H3N2 分支「K亞分支」抗體不足。港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示冬季以Ｋ亞分支為主，再次爆發流感風險大，呼籲高危病人和成年人都要盡快接種疫苗。醫管局專家指，日本、英國等地流感高峰期提早到達，相信與「K亞分支」出現有關，籲外遊人士在人多地方戴口罩。
僅 18% 受測者含「K亞分支」抗體
港大醫學院團隊早前分析 11 月收集的 277 份人士的血清，分析樣本對「K亞分支」的抗體量。研究結果顯示 52% 受測者對早前流行的病毒 J.2.2 亞分支具有可檢測的中和抗體，屬於高免疫水平，惟僅 18% 帶「K亞分支」中和抗體。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅今早在電台節目中解釋，「K亞分支」帶有基因變異，影響血液中的抗體對抗病毒。而研究顯示受測者對於「K亞分支」的抗體高度不足，料再次爆發 H3N2 流感的風險很大：「就算社區裡面可能有幾十萬人、甚至有一百萬人曾經感染過「K亞分支」，但關鍵是可能有五、六百萬人是未曾感染，其實他接下來第一次感染的風險會很大。」
接種疫苗仍對預防流感有作用
孔繁毅預計，本次冬季流感爆發主要以 H3N2 「K亞分支」為主，而現時的三價、四價疫苗對未必可以最有效加強對「K亞分支」抗體，但仍呼籲高危病人，例如長者、長期病患者、幼童要盡快接種疫苗，避免出現重症：「雖然疫苗產生的中和抗體不足夠，『K亞分支』有一部分有變異，但有一部分還是沒有變異，所以疫苗依然是非常有效。」
孔繁毅又指，18 至 50 歲的成年人都應該盡快接種疫苗，增加免疫屏障，保護家中的幼童和長者。若果市民在假日期間出現上呼吸道病徵，要儘快進行快速檢測和求醫，病發 48 小時內醫治為最有效。
市民外遊需要做好保護措施
醫院管理局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華在同一電台節目表示，觀察到最近診所因出現上呼吸道感染而求診的人數微升，上星期整體流感活躍度為 7.81，比前一星期微升 0.2，仍屬於高水平。
臨近假期，不少市民會外出旅行，梁堃華提醒，無論是美洲、歐洲、亞洲和內地，現時流感活躍程度均屬高水平，也觀察到日本、英國等地流感高峰期提早到達，相信與「K亞分支」出現有關。梁堃華建議市民在節日期間到訪國外人流較多的公眾場所，尤其是高風險人士，都應儘量戴上口罩。
醫管局已啟動流感高峰特別措施
醫管局因應近日流感活躍程度維持高水平，已經啟動服務需求高峰期特別措施，包括加強人手和增加病床，亦會減少長假期間一些內科非緊急的入院數目，會再因應求診需求調配，預留資源照顧流感高峰期應診的市民。
當中有 18 間家庭醫學門診會在公眾假期提供服務，市民亦可以透過醫管局應用程式「HA Go」預約門診。醫管局亦已經整合全港會在聖誕節和元旦假期應診的醫療機構資料，梁堃華呼籲非緊急病人應該儘量避免使用急症室服務，可以到家庭醫學門診求診。
