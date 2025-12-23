流感｜港大醫學院：H3N2「K亞分支」成主流 研究指社區免疫不足 團隊稱擔憂籲接種疫苗｜Yahoo

港大醫學院傳染病科主管孔繁毅（左）、微生物學系系主任杜啟泓（右）

【Yahoo 新聞及 Yahoo 健康】港大醫學院周二（23 日）公布，團隊透過瑪麗醫院取得樣本分析，發現甲型流感 H3N2 的「K 亞分支」（subclade k）自今年秋季起在本港迅速冒起，現已成為主流的流行亞型。研究同時發現，多數受測者針對「K 亞分支」的中和抗體水平偏低，反映社區整體免疫屏障不足。

港大醫學院臨床醫學學院微生物學系系主任杜啟泓形容，「K 亞分支」的「免疫逃逸」能力強，明言對情況相當擔憂，指雖然病徵上「K 亞分支」與以往流行的病毒株分別不大，但當社區免疫不足、出現大量感染時，會對公營醫療系統造成沉重負擔。港大醫學院臨床醫學學院傳染病科主管孔繁毅則強調，現行流感疫苗仍對「K 亞分支」有效，可降低重症、住院風險及傳染力，呼籲市民特別是年輕人，為保護家中長幼，應及早接種疫苗。

樣本分析顯示已成主流病毒株

杜啟泓指，根據世衞數據，北半球自 9 至 10 月起流感活動上升，當中以 H3N2 為主；而香港過去一段時間以「J.2.2」亞分支為常見分支，但自 9、10 月起，「K 亞分支」比例明顯增加。團隊於 11 月經由瑪麗醫院取得 29 份呼吸道樣本，發現逾 8 成屬「K 亞分支」，顯示該分支已成本港的「主流病毒株」。

廣告 廣告

杜啟泓續指，K 亞分支帶有 9 個基因突變，與以往流行的 J.2.2 存在明顯差異。團隊進一步以 277 份於 11 月抽取的病人血清樣本進行中和抗體測試，結果顯示以最低可檢測門檻的「滴度 10」推算，對「J.2.2 型」有可檢測抗體者佔 51.6%，對 K 亞分支就只有 18.1%；若以較高抗體水平的「滴度 40」推算，對「J.2.2 型」則為 26.7%，對 K 亞分支則僅 0.7%。

「超級流感」在於免疫逃逸非病徵

杜啟泓形容，上述數據反映 K 亞分支出現明顯的「免疫逃逸」。對於坊間有人以「superflu（超級流感）」形容 K 亞分支，他認為其「在免疫逃逸方面，的確是超級」，但認同早前衞生署的說法，即其病徵與以往病毒株並無明顯分別。不過他重申，目前社區整體免疫屏障不足，仍可能出現大量感染個案，對公營醫療系統、住院負擔造成壓力。

英國研究：疫苗仍可降急症與住院風險

孔繁毅表示，外界最關心的是「現行流感疫苗對 K 亞分支是否仍有效」，他引用同樣流行 K 亞分支的英國，一項近期研究顯示，已接種疫苗人士可顯著降低急症室就診及住院風險，其效用與以往流感季節的疫苗效力相若。他亦提到，疫苗保護除中和抗體外，亦涉及 T 細胞、B 細胞等；加上疫苗屬多價配方，並非只針對 H3N2，故仍能在預防重症與住院等方面發揮作用。

孔繁毅呼籲市民盡快接種疫苗，指「打針不只是保護自己，也是保護家中長者及小朋友」。他亦提醒，雖然接種疫苗後仍可能感染，但疫苗可降低體內病毒量、減輕病徵及減低傳染力，從而減低社區爆發風險。孔繁毅補充，若出現發燒或呼吸道症狀，應盡快接受快速測試並求醫，因抗病毒藥物在病徵出現 48 小時內使用最有效，有助降低重症及併發症風險。

孔繁毅：「現時已可算冬季流感高峰期」

至於被問到夏季及冬季流感高峰期是否已變得「無縫」，杜啟泓稱在 9、10 月時，H3N2 流行曾下跌，但到 11月已再上升；孔繁毅則直指，現時已可算是冬季流感高峰期。