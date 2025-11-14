流感｜11月大男嬰亡 葉柏強：甲流病毒有明顯差異 籲嬰幼兒首48小時求醫｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強今早（14 日）在電台節目表示，今年的夏季流感爆發時間較以往推遲，而且這輪的甲型流感病毒為 H3，較之前的 H1 有明顯差異，市民以至高風險組群，例如小童和長者的流感免疫防護可能不足，葉柏強因此呼籲家長要提早為子女接種疫苗。

幼嬰兒、長者及長期病患較高危

葉柏強今早在港台節目《千禧年代》表示，以往的夏季流感爆發差不多在 7 至 8 月就會進入尾聲，但他估計學童在今年暑假外遊返港後開學，令流感病毒傳播，在 9 月和 10 月有明顯爆發。葉柏強又指，嬰兒與幼童、長者以及長期病患者如果患上流感都會有較高風險引致重症和死亡，他提醒如果發現上述人士有流感徵狀就要把握頭 48 小時求醫，醫生可以向他們提供有效的抗流感藥，仍然可以大幅減低重症和併發症風險。

嬰幼兒接種率偏低

對於疫苗接種率，葉柏強指出目前 6 至 24 個月的嬰幼童接種率偏低，他們相當依賴家長自發安排接種。至於 9 歲或以下的幼童，葉表示如果屬於首年接種者，家長就要在相隔 4 星期後為幼童安排第二劑接種，大約在兩個星期後就會有保護作用。

天氣轉涼 料個案回升

被問到目前本港流感個案狀況，葉柏強表示在 10 月底至 11 月初曾經稍為回落，但近期天氣開始轉涼，他相信個案數量可能會在未來數星期回升，現時寄望衞生防護中心提供的流感疫苗學校外展計劃，在未來數星期持續為學童接種，就可以令學校爆發情況趨向穩定，讓整體個案在 12 月可以見頂回落。葉預計下年 1 月又會開始冬季流感爆發期，如果市民要在下月旅遊旺季前往日本等流感爆發較嚴重的國家外遊，就要做好足夠防護，做好手部衞生，必要時佩戴口罩。