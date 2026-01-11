龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
流感｜天氣轉涼復工復課或增病毒活躍 冬季流感季節展開與否需觀察
衞生防護中心日前宣布夏季流感完結，但冬季流感季節即將到臨。衞生署署長林文健表示，冬季流感一般在1月至3月出現，近期天氣開始轉涼加上長假期後復工、復課，或使流感病毒的活躍程度增加，促成冬季流感展開。
無出現夏季冬季流感重疊
林文健在一個電視節目稱，最新監測數據顯示流感病毒樣本比例及相關入院率，已經跌破基線水平，並無出現夏季流感與冬季流感季節重疊的情況。他表示，現階段仍然需要持續觀察監測數據，才能判斷冬季流感是否正式展開，而流感高峰何時出現就取決於個人衞生、社交接觸、病毒株變異等。
流感疫苗接種方面，林文健稱全港中、小學今年度幾乎都有參與學校外展接種服務，並已在上月完成疫苗接種。他指，全港流感疫苗接種率按季升4.4%，但半歲至兩歲嬰幼兒接種率僅22%，遠低於其他年齡組別，並呼籲市民接種流感疫苗。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002533/流感-天氣轉涼復工復課或增病毒活躍-冬季流感季節展開與否需觀察
