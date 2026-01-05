rayp4p7qk7qc_0.JPG

衛生防護中心表示，夏季流感季節有機會於未來一至兩周完結。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，距離春天仍有6至7星期，但近期天氣寒冷有機會令流感病毒活躍，加上學生假期後回校，流感有機會再回升，他建議市民外出時戴口罩，學校亦應加強衞生措施。

劉宇隆今早(5日)在港台節目指，夏季流感高峰期由去年9月初開始，但當局安排的疫苗接種計劃由9月中下旬開始，導致學校及院舍個案大幅增加，由去年300多宗增至今年約1,200宗。大部分嚴重和死亡個案都未接種疫苗，6個月大至2歲幼兒接種率更只有22%，呼籲家長盡快安排子女接種。他又表示，難以預料夏季流感高峰期會否與冬季高峰期重疊，並稱「人不可勝天，但謀事在人」，提醒市民盡早接種疫苗。

學校流感個案有增加

資助小學校長會主席陳淑儀表示，去年10至12月學校流感個案有增加，零星班別出現爆發。不少學校10至11月已安排到校注射疫苗，家長大多願意安排子女接種，學校亦已加強管控傳染病及做好衛生措施，也有透過通告呼籲家長做好家居衛生。學校亦會每日留意缺席情況，問清楚是否涉及感染流感，如有班別有較多學生感染，會立即通知衛生防衛中心。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/流感-寒冷天氣加復課料感染增-劉宇隆籲盡快為幼童接種疫苗/633367?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral