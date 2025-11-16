流感｜甲流H3N2變種 許樹昌：傳播力提高 疫苗仍然有效

許樹昌指疫苗仍然有效。

英國劍橋大學病原體進化中心日前發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，導致全球多地的流感季節提早開始。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港未來數日天氣轉冷，流感病毒會較活躍；現時H3N2出現變種，傳播性提高，估計流感個案將不跌反升。

許樹昌今日(16日)出席電視節目時表示，根據英國數據，若有100人感染未變種的H3N2病毒，將可傳播至120人惟但變種後將可傳播至140人。他指，雖然今次疫苗未能覆蓋傳播性提高的情況，但仍可以預防重症，對2至17歲人士的保護率有7成至7成半，至於對成年人的保護率則有3至4成。

許樹昌續指，夏季流感已在上月中到達高峰期，需要約6至8星期回落；惟受氣溫下降影響，或會延長回落時間，而冬季流感通常在1至3月爆發，所以夏季及冬季流感有機會重疊。他指，流感病毒株出現較大規模變異的情況並不常見，對上一次出現是2014/15年度。他說，目前難以預計病毒會否再變異，世衛會收集世界各地相關實驗室的數據，持續監察情況。

