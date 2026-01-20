葉柏強料本月底至下月初進入冬季流感高峰。(資料圖片)

一名14歲男童感染甲型流感後情況危殆。港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強表示，男童本身有長期病患，在發病前3天才接種疫苗，但接種疫苗後需時約兩周才產生足夠抗體，免疫力較差及未有足夠疫苗保護下較大機會在感染後出現嚴重併發症。

葉柏強今早(20日)港台節目指，夏季流感剛剛完結，本港主流流感型號是新的甲型流感K亞分支，隨住天氣轉冷，流感病毒增生風險更高，預計本月底至下月初有很高機會進入冬季流感高峰，呼籲市民做好預防措施，並盡快接種流感疫苗。他又提醒9歲以下的幼童如首年接種流感疫苗，需要接種並兩劑，呼籲市民盡快接種。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004952/流感-葉柏強料本月底至下月初進入冬季流感高峰?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral