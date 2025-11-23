張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
流感｜許樹昌稱夏季流感高峰回落後 短期內或現冬季流感高峰
本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示上月中已過高峰，預計本月尾至下月初會回落至底線，但寒冷天氣或會使回落時間變長，又稱每年1月至3月多數會出現冬季流感高峰，因此夏季流感回落至底線後不久，或會出現冬季流感高峰期。
6月大至2歲幼童流感針接種率僅14%
今個夏季流感季節迄今已錄得21宗兒童流感嚴重個案，包括兩宗死亡個案，患者年齡介乎11個月至17歲。許樹昌在一個電台節目指，6個月至2歲大的幼童屬高危群組，但該群組流感疫苗接種率目前僅14%，呼籲家長一定要安排子女打針，減低入院和重症風險。
另外，市面上出現愈來愈多快速抗原測試工具，部分標榜「六合一」和「九合一」等。許樹昌稱，部分「六合一」快測的流感敏感度僅四成至七成，若病毒量不足或會出現「偽陰性」結果，認為快測雖有一定作用，建議市民如持續出現相關病徵可連續測試數日或直接求醫。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/流感-許樹昌稱夏季流感高峰回落後-短期內或現冬季流感高峰/621306?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
樓見之明｜「人無樓不發」「千萬富翁」的財富密碼？｜布少明
近期香港經濟持續復甦，配合環球息口連環下調等利好因素，各區一手新盤銷情熱絡，呈「點點開花」之勢。市場統計顯示，...BossMind ・ 1 天前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
曼城敗走紐卡素失次席
【Now Sports】曼城周六在英超尾場以1:2敗走紐卡素，全失3分後未能從車路士手上搶回次席位置。曼城今仗沿用國際賽期前大勝利物浦的原班人馬，繼續由霍頓、卓基及杜古支援力爭射入個人第100個英超入球的紅人賀蘭。紐卡素以利華明圖取代查比亞，而賀爾取代停賽的丹般，至於中堅舒亞自9月份以來首度在聯賽出任正選。上半場雙方都未能找到射門鞋，狀態大勇的紐記德國前鋒禾特馬迪連番埋門，都被曼城門將當拿隆馬化險為夷。上半場12分鐘，禾特馬迪接應右路傳中球頭球攻門，被當拿隆馬單手擋出，26分鐘，禾特馬迪在禁區頂施射再一次被當拿隆馬擋出。曼城方面，賀蘭及霍頓俱曾射門不入。紐卡素的入球終於在63分鐘出現，哈菲班尼斯在蛾眉月抽射得手。曼城於5分鐘後，憑賀賓迪亞斯助攻，於禁區內球不著地叩關省中人後入網。不過1:1的比數只維持兩分鐘，哈菲班尼斯在門前亂軍中近門頂入。最終紐卡素贏2:1，曼城輸波後12戰得22分，未能超越同日較早時贏波得23分的車路士，只能位列第3。now.com 體育 ・ 11 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
魯比奧澄清：俄羅斯、烏克蘭28點和平計畫是由美國起草的
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）週六（22 日）表示，本週曝光的烏克蘭 28 點和平計畫，是由美國政府起草而成，澄清先前部分參議員的說法。鉅亨網 ・ 3 小時前
稅貸2025｜最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
稅貸優惠｜稅季借稅貸（tax loan）有咩優惠？ 稅務貸款方便周轉？稅貸點止用來應付「綠色炸彈」稅單咁簡單？本文比較2025年稅季貸款優惠如現金回贈、特惠實際年利率（APR）、較長還款期，更比較最高貸款額，以及列出各項優惠嘅截止日期，整合各大銀行財務機構稅貸利率及優惠詳情，方便大家選擇最適合自己嘅稅務貸款方案！Yahoo財經 ・ 3 天前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 14 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70 送維他奶造型毛毯（即日起至27/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有新西蘭牛油果$23.5/4個、Dodoni/ Mevgal 希臘乳酪 $40/2杯；全線常溫維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70，送維他奶造型毛毯任選1件(價值$69)！YAHOO著數 ・ 5 小時前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 11 小時前