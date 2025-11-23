本港正處於夏季流感季節。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示上月中已過高峰，預計本月尾至下月初會回落至底線，但寒冷天氣或會使回落時間變長，又稱每年1月至3月多數會出現冬季流感高峰，因此夏季流感回落至底線後不久，或會出現冬季流感高峰期。

6月大至2歲幼童流感針接種率僅14%

今個夏季流感季節迄今已錄得21宗兒童流感嚴重個案，包括兩宗死亡個案，患者年齡介乎11個月至17歲。許樹昌在一個電台節目指，6個月至2歲大的幼童屬高危群組，但該群組流感疫苗接種率目前僅14%，呼籲家長一定要安排子女打針，減低入院和重症風險。

廣告 廣告

另外，市面上出現愈來愈多快速抗原測試工具，部分標榜「六合一」和「九合一」等。許樹昌稱，部分「六合一」快測的流感敏感度僅四成至七成，若病毒量不足或會出現「偽陰性」結果，認為快測雖有一定作用，建議市民如持續出現相關病徵可連續測試數日或直接求醫。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/流感-許樹昌稱夏季流感高峰回落後-短期內或現冬季流感高峰/621306?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral