流感病例50萬連環警報！ H3N2亞型病毒傳播加速！
流感病例50萬連環警報！ H3N2亞型病毒傳播加速！
11月警報的罕見響起
哎喲，東京的秋冬本該是賞楓喝熱酒的愜意，誰知11月13日都政府突然拉響流感警報，病患人數超標29.03宗，轄區12個保健所平均30人以上，這是自2009年以來頭一遭11月發警報！
TBS報導，這波來得太猛，9月起托兒園幼稚園學校停課1125次，是去年99次的11倍。小編刷到讀賣新聞頭條時心想，這不就是「流感版紅葉危機」的日劇嗎？來，咱們邊戴口罩邊聊聊這罕見警報，保證不慌，只添點預防小撇步～😷
病患暴增的迅猛蔓延
從11月9日前一周數據看，醫療機構通報流感病例1.2倍上漲，31個保健所中12個超警戒線，人口佔都內30%。朝日新聞報導，這是H3N2亞型病毒主導，兒童重災區，幼稚園停課頻率高達去年11倍。
環境省數據，2025年全國流感病例已破50萬，東京佔比高，暖化讓病毒傳播加速。網友在X吐槽：「紅葉季變流感季，口罩永遠不離身。」這種蔓延，這迅猛總讓人覺得秋天多點小心。📈
兒童停課潮的家庭警鐘
托兒園幼稚園學校停課1125次，家長頭痛！NHK報導，兒童重症率漲20%，疫苗接種率僅60%，專家佐藤喜和建議「勤洗手、戴口罩、打疫苗」。
東京政府呼籤落實預防，遊日族也該注意。網友在PTT旅遊板po：「東京流感警報，紅葉季加口罩。」香港LIHKG笑說：「11月警報，台灣流感怕怕。」這種潮，這警鐘總讓家庭多點警覺。👨👩👧
網友的預防與自嘲熱議
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「東京流感暴增，遊日戴口罩！」香港讀者笑：「紅葉季變紅鼻季，疫苗打起。」
有人怒：「停課11倍，政府快推疫苗！」；有人萌：「流感警報，口罩永遠の伴手禮。」東京政府無暇受訪，忙推預防。這種熱議，這自嘲總讓人邊笑邊嘆：流感美，預防更穩。😷
Japhub小編有話說
哇，這東京流感警報寫完，小編的口罩都戴緊了！從11月罕見到停課潮，這秋季太意外。如果你有流感自救妙招，或紅葉遊日心得，留言區分享～
下次聊個不紅的日本秋季趣事，健康點哦！
