流暢弧形線條貫穿全屋，走進清新簡約的光超台木系家居
Mstudio以流暢弧形線條貫穿全屋，打造清新簡約的北角光超台木系家居。
Client Brief
屋主著重玄關空間的實用性與整體感，玄關需具備換鞋區、充足儲物空間及衣物護理機。設計選用白色飾面作為主調，減輕儲物櫃的視覺厚重感，同時以淺木色與淺藍色雲石紋作為點綴，營造出整潔、協調而不單調的氛圍。
Concept & Style
設計以弧形線條貫穿全屋，營造柔和流動的空間氛圍。從造型天花、玄關屏風、橫樑燈光設計到睡房的弧形牆身，曲線之間自然連結，構築起統一且具節奏感的視覺體驗。材質方面，設計師選用木紋、條子玻璃與淺藍色雲石紋作為主要素材，為空間注入層次與溫度。
Challenges
項目最大的挑戰在於如何化解單位樓底矮與大量橫樑帶來的壓迫感。Mstudio微工作室創辦人Keith Choi表示：「單位樓高僅約8呎，加上多條橫樑穿插於空間之中，容易造成視覺上的沉重感，令整體空間顯得更為局促。」設計師需在有限的垂直空間內，巧妙處理結構限制，同時維持空間感與美感的平衡。
Solutions
面對樓底矮與橫樑突出的結構限制，設計師選擇不造假天花，避免進一步壓縮垂直空間。取而代之，透過以木飾面包裹橫樑，再於邊緣加設滲光燈帶，既柔化橫樑的存在感，又巧妙地轉化為設計元素，提升空間層次與光感。設計師解釋：「在功能規劃上，為滿足屋主衣物整理與收納需求，我們將原本約2.2米的走廊延長至3.8米。」由此形成一條兼具換鞋、收納與衣物護理功能的過渡區，讓歸家動線更完整，生活更有秩序。
Tips
書房可用沉穩內斂的精品質感鋪陳，展現成熟氣息。
浴室可選用不同質感的天然石材，有助營造出靜謐純粹的放鬆氛圍。
睡房空間可透過弧形設計弱化銳角，搭配溫潤木紋材質，細緻呈現對生活質感的重視。
Mstudio微工作室
電話及WhatsApp: +852 3614 0368
網頁: https://www.mstudiohk.co/
地址: 香港荔枝角永康街63號 Global Gateway Tower 2607室
