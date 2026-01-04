流水響踏入賞紅葉季節 落羽杉轉趨橙紅 八仙嶺水塘再現「天空之鏡」︱圖輯︱Yahoo

龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
【Yahoo新聞報道】位於新界北區八仙嶺郊野公園內的流水響水塘，每逢秋冬成為本地熱門賞紅葉地點。水塘一帶種植的落羽杉於 12 月底至 1 月期間逐漸轉為橙紅色，配合平靜湖面形成清晰倒影，被不少行山人士形容為「天空之鏡」，吸引攝影愛好者及市民到訪。
流水響一帶路線以平坦為主，由公共交通下車地點步行前往水塘，需時約 15 至 20 分鐘，屬入門級郊遊路線。若天氣晴朗，早上 8 時至 9 時左右湖面較為平靜，有利拍攝完整倒影景象。落羽杉集中分布於水塘邊位置，樹色隨氣溫下降逐步加深，至 1 月中下旬顏色最為鮮明。
落羽杉屬針葉樹，原生於北美，樹幹挺直，樹冠呈圓錐形。踏入秋冬季節，葉片由綠轉紅，落葉時形態如羽毛飄落。這類樹木適應力強，能在乾旱或水浸環境生長，根部於缺氧水淹環境下會生長至高於泥面，有助吸收氧氣及穩定泥土。
流水響設免費自然導賞活動
根據郊野公園安排，即日起至 2 月 19 日，逢星期六、日及公眾假期，流水響設有免費自然導賞活動，由郊野公園導賞員在指定地點介紹落羽杉生態特色。導賞屬定點形式，毋須預先報名，每節約 15 至 20 分鐘。
除流水響水塘外，市民亦可沿郊遊徑前往鶴藪水塘，延伸行程。相關路線包括全長約 5.2 公里的流水響至鶴藪雙塘徑，步行時間約 2.5 小時，綜合難度為 3 星；另一條流水響郊遊徑全長約 4.4 公里，步行時間約 2 小時，難度同為 3 星。
前往流水響水塘，可於港鐵粉嶺站 C 出口對面乘搭 52B 專線小巴，於流水響道與鶴藪道交匯處下車，按指示步行前往水塘。回程可原路返回，或步行至鶴藪村乘搭小巴離開。
