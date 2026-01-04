流水響踏入賞紅葉季節 落羽杉轉趨橙紅 八仙嶺水塘再現「天空之鏡」︱圖輯︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】位於新界北區八仙嶺郊野公園內的流水響水塘，每逢秋冬成為本地熱門賞紅葉地點。水塘一帶種植的落羽杉於 12 月底至 1 月期間逐漸轉為橙紅色，配合平靜湖面形成清晰倒影，被不少行山人士形容為「天空之鏡」，吸引攝影愛好者及市民到訪。

流水響一帶路線以平坦為主，由公共交通下車地點步行前往水塘，需時約 15 至 20 分鐘，屬入門級郊遊路線。若天氣晴朗，早上 8 時至 9 時左右湖面較為平靜，有利拍攝完整倒影景象。落羽杉集中分布於水塘邊位置，樹色隨氣溫下降逐步加深，至 1 月中下旬顏色最為鮮明。

廣告 廣告

落羽杉屬針葉樹，原生於北美，樹幹挺直，樹冠呈圓錐形。踏入秋冬季節，葉片由綠轉紅，落葉時形態如羽毛飄落。這類樹木適應力強，能在乾旱或水浸環境生長，根部於缺氧水淹環境下會生長至高於泥面，有助吸收氧氣及穩定泥土。

流水響水塘一帶的落羽杉於冬季逐漸轉為橙黃及紅褐色，與周邊常綠林木形成鮮明對比，吸引市民到場拍照及休憩。

流水響設免費自然導賞活動

根據郊野公園安排，即日起至 2 月 19 日，逢星期六、日及公眾假期，流水響設有免費自然導賞活動，由郊野公園導賞員在指定地點介紹落羽杉生態特色。導賞屬定點形式，毋須預先報名，每節約 15 至 20 分鐘。

除流水響水塘外，市民亦可沿郊遊徑前往鶴藪水塘，延伸行程。相關路線包括全長約 5.2 公里的流水響至鶴藪雙塘徑，步行時間約 2.5 小時，綜合難度為 3 星；另一條流水響郊遊徑全長約 4.4 公里，步行時間約 2 小時，難度同為 3 星。

前往流水響水塘，可於港鐵粉嶺站 C 出口對面乘搭 52B 專線小巴，於流水響道與鶴藪道交匯處下車，按指示步行前往水塘。回程可原路返回，或步行至鶴藪村乘搭小巴離開。

水塘岸邊成排落羽杉顏色由綠轉橙紅不一，展現季節變化，不少遊人沿水邊步道漫步欣賞景色。

流水響水塘湖面如鏡，完整倒映樹林與天空，構成對稱畫面，成為區內具代表性的自然景觀之一。

落羽杉林沿水塘邊延伸，樹影與葉色倒映水中，呈現濃厚秋冬氣息。

市民於流水響水塘一帶拍照留念，背景為轉色中的落羽杉及寧靜湖面，成為熱門郊遊打卡場景。

市民於流水響水塘拍照留念，背景為轉色中的落羽杉及清澈湖面，湖面倒影與樹色相互呼應。

流水響水塘一帶的落羽杉於冬季呈現橙黃及紅褐色，與水面倒影交織成層次分明的自然景觀。

市民攜同寵物於流水響落羽杉林拍照，樹葉轉色配合晴朗天氣，吸引不少遊人到訪。

遊人於水塘邊拍攝落羽杉，單株樹木葉色轉紅，在湖畔景色中尤為突出。

市民於流水響欣賞轉色中的落羽杉，枝葉在陽光照射下呈現金橙色調。

落羽杉枝葉於秋冬季節逐漸轉色，市民在樹下近距離觀賞及拍攝自然景象。

流水響水塘旁的落羽杉枝葉於冬季逐漸轉為橙紅色，與湖面水色形成對比，展現季節變化。

流水響水塘湖畔林木茂密，綠林倒映水中，構成層次分明的自然景觀。