專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
流浪貓狗疑被抽血 建寵物血庫牟利 廣州林業局稱正處理事件 業界發自律倡議書︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】內地有網民近日發佈短片，顯示有小貓在疑似鄉郊的戶外地方被抽血，小貓狀況虛弱。據上載短片的網民指出，這是內地寵物血庫灰色產業鏈的一環，他自己養的小貓被輸血後懷疑細菌感染去世，於是多方追查，結果揭發了這種不良操作。事件引發輿論譁然，廣州市動物診療業協會發佈倡議書，呼籲全市動物診所拒絕使用來歷不明的動物血掖；中國獸醫協會亦表示關注及建議設立行業標準；廣州市林業和園林局則稱，正在處理事件。
一隻貓抽三、四袋血 牟利 2,400 元人民幣
短片來自社交平台一個「揭秘廣州動物血庫」的帳號，發佈短片的網民引述業內資深人士指出，內地並沒有甚麼寵物血庫，寵物所獲得的血液，「都是一群魔鬼收購領養貓狗，甚至直接找流浪貓狗抽血來賣」。短片進一步指稱，寵物血庫存在一條灰色產業鏈；正常來說一隻貓每公斤體重最多只可抽十毫升的血，但血庫經營者為謀取最大利益，會抽多達 150 至 250 毫升的血，這樣一隻貓就可以提供三、四袋血液，以每袋 800 元人民幣計算，一隻貓就可以替他們掙取 2,400 元。
短片觸發大量網民關注，內地多家傳媒也有跟進報道。綜合媒體報道，內地現時並無法例規管寵物輸血作業。兩年前，就有一間廣州維特欣寵物醫院涉嫌利用寵物血液牟利，被廣泛報道；該醫院被指要求員工為包括流浪貓在內的貓狗抽血，然後轉手販賣，結果遭廣州白雲區農業農村局調查，最終以動物產品未按規定申報檢疫，按銷售額罰款 4,320 元人民幣了事。
今次再有寵物輸血醜聞被揭後，相關機構其後採取跟進行業，廣州市動物診療行業協會發表《倡議書》，呼籲全市動物診療機構拒絕使用來源不明的貓狗血液。至昨日（29 日），媒體引述中國獸醫協會稱，現時暫無動物血庫的規範標準，會方將推動建立相關行業規範標準。至今日，媒體引述廣州市林業和園林局表示，他們已注意到此事，並正在處理中。
有媒體引述多間廣州寵物醫院職員表示，若寵物需要輸血治病，建議自行配血，若親友家中有符合條件的寵物，可以嘗試找牠們捐血。
其他人也在看
鮮娛糧︱袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
龍鼓灘獲救兩浪浪驚恐靜止狀態 浪浪之家創辦人April：不知他們以前經歷 是多年以來最驚青的狗狗
【動物專訊】流浪動物除過著餐風露宿的生活，許多時更慘被人類欺凌或虐待。浪浪之家創辦人April表示，早前收到熱心義工轉介，接收了兩隻來自龍鼓灘約十個月大的狗狗，令人心痛的是兩狗狗均嚴重驚人驚狗，當有人步行，兩狗狗立即進入靜止狀態及嚇至立即失禁，April坦言他們是多年來救回來的浪浪中最驚青的狗狗，相信他們需要較長時間才可療癒心理創傷。 April表示，兩狗狗為同胎姊弟，浪浪之家替他們取名紅茶和綠茶，兩狗狗均沒有狗父母照顧，性格膽小怕人，亦是狗群中最低層遭欺凌的對象；義工認為他們如繼續流浪，生活一定很苦，於是義工在龍鼓灘進行「T N R 」放置捕狗籠，兩狗狗肚餓難熬，自己走進入籠，過程裏並無追捕。 浪浪之家接收兩小狗後，April發現他們的心理陰影較預期差很多，長期繃緊的身體及情緒，猶如驚弓之鳥，就算一丁點聲音或身影晃動，都會令他們嚇至四處逃竄及失禁，兩小狗不知之前有何經歷，對人類的抗拒及驚恐，April表示紅茶和綠茶是她多年來之最嚴重「驚青」的狗狗，不知道年僅十個月大的他們在流浪期間經歷過什麼樣的遭遇，相信他們心理創傷及陰影、對人類社會的恐懼，需要很長時間來洗滌。 「兩小狗非常緊張，一香港動物報 ・ 1 天前
粉嶺軍地村傷病老貓流落街頭 病情嚴重或需緊急輸血
【動物專訊】一隻懷疑被遺棄在粉嶺軍地村的老貓，不知經歷過多少痛苦，獲救起時全身發出臭味，走路一拐一拐，背部有傷口疑曾被其他動物攻擊，身體還有多種毛病，心臟有四級雜音，腎指數爆表，還可能需要緊急輸血。「阿虎愛屁」義工將貓貓改名為「軍女」，冀能夠盡力救活這可憐貓貓，亦盼大家為軍女集氣，希望能平安度過這生死關頭。 義工表示，求助人在粉嶺軍地村發現軍女，當時軍女全身發出臭味，毛髮凌亂，行路一拐一拐，求助人找到另一位幫義工幫手暫托，但發現貓貓身體狀況不妙，亦知道無法負擔沉重醫療費，因此向阿虎愛屁求助。 「當我們跟醫生打開貓袋，見到軍女的情況真的慘不忍睹。她瘦弱無力，身體發出臭尿味，初步檢查發現有嚴重脫水，低溫，有流感，心臟四級雜音，腎指數爆表，背後亦有一個含膿傷口，應該曾被其他動物攻擊過。」他指，軍女現時要留院治療，但中午收到診所電話，指軍女情況仍然嚴重，可能需要緊急輸血。 軍女已經是老貓，估計有12至13歲，但重量只得1.5公斤，十分瘦弱，不知被遺棄了多久。祝福貓貓能夠捱過這關，盡快康復。 The post 粉嶺軍地村傷病老貓流落街頭 病情嚴重或需緊急輸血 appeared first on香港動物報 ・ 3 小時前
Ivy So@COLLAR全家樂遊主題樂園 姊弟化身《優獸大都會》主角靚仔細佬Benny成焦點
女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）最近與家人一同到主題樂園遊玩，她更與弟弟Benny齊齊化身成迪士尼動畫《優獸大都會》的Judy和Nick，Ivy So的弟弟更獲網民大讚靚仔有星味。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
立法會選舉｜姚銘譚鎮國報名參選新界北(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。 提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「候選人的確有6位，可能大家都覺得多，非常激烈的選舉，但我想說無論是經民聯，或是我本人多年在地區服務的經驗，我覺得對這場選舉都是會有一個幫助。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。立法會新界北選區參選人姚銘：「我們是以汗水灌溉社區。我們民建聯的工作是一點一滴累積回來，相信認同我們的市民都會繼續支持我們。」另一now.com 新聞 ・ 5 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
《體能之巔：亞洲大挑戰》Netflix開播，八國精英賭上國家尊嚴誓死奪冠！5大重點：傳奇人物曼尼·帕奎奧領軍出戰、韓國「復仇者聯盟」陣容再戰
Netflix《體能之巔》前兩季一播出即引起轟動，這次《體能之巔：亞洲大挑戰》首次匯聚韓國、日本、菲律賓等八國頂尖選手進行史詩級競技，勢必掀起亞洲熱潮！從拳王曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）到韓國首位UFC選手金東炫，48位國家級精英將以汗水與意志證明誰才是亞洲真正的「體能之巔」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
44歲全智賢緊緻肌膚、川字腹肌比少女還少女！兩孩靚媽的保養祕密：把運動變成呼吸一般的存在
世上其中一件最不解的事，是現在的全智賢跟《我的野蠻女友》時期，其實沒差很多，而那已經是2001年上映的劇集。全智賢10月30日迎來44歲生日，不但擁有緊緻肌膚，甚至還不時露出川字腹肌，由面孔到身體都在嚴格規管的狀態。年齡，在全智賢身上，也許確是個意義不大的數字罷了。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
「面對日漸增加的壓力及風險」 澳門《論盡媒體》宣佈停運
在澳門獨立營運有 15 年的新聞傳媒《論盡媒體》，今日（30 日）宣佈將於今年內先後停止刊印紙本及暫停更新網站。《論盡》解釋，媒體面對日漸增加的壓力及風險，自去年 10 月起更被限制採訪部分官方活動，有記者更因採訪立法會面臨刑事檢控。澳門新聞局亦在本月（10 月）取消了《論盡》月刊登記編號，一直靠小量廣告、訂閱及捐款維持運作的《論盡》，在資源匱乏下，難以維持報道品質，無奈下只能作出艱難決定。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉｜謝邱安儀參選批發及零售界挑戰邵家輝 周小松勞工界競逐連任
【Now新聞台】功能界別方面，零售管理協會主席謝邱安儀報名參選批發及零售界，挑戰爭取連任的自由黨主席邵家輝，這界別共有兩人報名。立法會批發及零售界參選人謝邱安儀：「現任的邵家輝議員為我們的業界盡心盡力，只不過現在這一時刻我選擇出來參選，原因就是我希望能夠給予業界一個更有實力、一個有實力的選擇給大家。」恒地執董黃浩明亦參選地產及建造界，預料對手有經民聯趙式浩。稻苗學會主席江志恒出戰飲食界，將會跟自由黨梁進對決。另外，多個界別累計亦有兩人參選，其中全國青聯委員黎達成參選人大政協及全國性團體界，挑戰民建聯的陳勇。民建聯觀塘區議員張琪騰參選商界(第三)界別，挑戰爭取連任的嚴剛。中資基金業協會會長連少冬參選金融服務界，挑戰競逐連任的李惟宏。自由黨副主席陳曉峰報名參選法律界，對撼律師李頴彰。專科醫生梁禮賢就參選醫療衞生界，對手是爭取連任的林哲玄。另外，勞聯周小松在勞工界競逐連任，這界別一共4人報名參選。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
警拘 5 人涉煽惑暴動、作煽動意圖等罪 與 2019 年多區暴動有關 包括製造及提供武器︱Yahoo
警方國家安全處周三（29 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
運署再批出兩個自動駕駛車輛先導牌照 包括在啟德指定路段測試
【on.cc東網專訊】運輸署今日(30日)公布，批出兩個自動駕駛車輛先導牌照，分別批准在連接港珠澳大橋香港口岸與機場航天城的航天走廊，以及在九龍東指定路段，進行自動駕駛車輛的跨區測試。on.cc 東網 ・ 7 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普訪韓前一天 北韓試射巡弋飛彈
美國總統川普今天（29 日）訪問韓國，據《朝中社》報導，北韓飛彈總局周二在西部海域試射艦對地戰略巡弋飛彈。鉅亨網 ・ 1 天前
時事全方位重點提要｜10月31日
【Now新聞台】社區藥房明年第四季推行，當局推出指引，又公布藥物名冊分三層級別，共付模式有何不同？初期只涵蓋慢病共治計劃逾100種藥物，未來將如何擴展？ 周五的時事全方位，邀請嘉賓討論。題目：社區藥房指引熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 54 分鐘前
世貿裁定歐盟可祭反制措施 彌補美對西班牙橄欖課高關稅
（法新社日內瓦29日電） 世界貿易組織（WTO）仲裁小組今天裁定，歐洲聯盟（EU）每年可對美國祭出價值1364萬美元（約新台幣4.2億元）的反制措施，以彌補美國對西班牙橄欖加徵高額關稅。美國不得對此裁決提出上訴。法新社 ・ 4 小時前