流浪貓狗疑被抽血 建寵物血庫牟利 廣州林業局稱正處理事件 業界發自律倡議書︱Yahoo

內地網民上載短片，顯示有人正在一個戶外地方向一隻小貓抽血。

【Yahoo新聞報道】內地有網民近日發佈短片，顯示有小貓在疑似鄉郊的戶外地方被抽血，小貓狀況虛弱。據上載短片的網民指出，這是內地寵物血庫灰色產業鏈的一環，他自己養的小貓被輸血後懷疑細菌感染去世，於是多方追查，結果揭發了這種不良操作。事件引發輿論譁然，廣州市動物診療業協會發佈倡議書，呼籲全市動物診所拒絕使用來歷不明的動物血掖；中國獸醫協會亦表示關注及建議設立行業標準；廣州市林業和園林局則稱，正在處理事件。

一隻貓抽三、四袋血 牟利 2,400 元人民幣

短片來自社交平台一個「揭秘廣州動物血庫」的帳號，發佈短片的網民引述業內資深人士指出，內地並沒有甚麼寵物血庫，寵物所獲得的血液，「都是一群魔鬼收購領養貓狗，甚至直接找流浪貓狗抽血來賣」。短片進一步指稱，寵物血庫存在一條灰色產業鏈；正常來說一隻貓每公斤體重最多只可抽十毫升的血，但血庫經營者為謀取最大利益，會抽多達 150 至 250 毫升的血，這樣一隻貓就可以提供三、四袋血液，以每袋 800 元人民幣計算，一隻貓就可以替他們掙取 2,400 元。

廣告 廣告

短片觸發大量網民關注，內地多家傳媒也有跟進報道。綜合媒體報道，內地現時並無法例規管寵物輸血作業。兩年前，就有一間廣州維特欣寵物醫院涉嫌利用寵物血液牟利，被廣泛報道；該醫院被指要求員工為包括流浪貓在內的貓狗抽血，然後轉手販賣，結果遭廣州白雲區農業農村局調查，最終以動物產品未按規定申報檢疫，按銷售額罰款 4,320 元人民幣了事。

今次再有寵物輸血醜聞被揭後，相關機構其後採取跟進行業，廣州市動物診療行業協會發表《倡議書》，呼籲全市動物診療機構拒絕使用來源不明的貓狗血液。至昨日（29 日），媒體引述中國獸醫協會稱，現時暫無動物血庫的規範標準，會方將推動建立相關行業規範標準。至今日，媒體引述廣州市林業和園林局表示，他們已注意到此事，並正在處理中。

有媒體引述多間廣州寵物醫院職員表示，若寵物需要輸血治病，建議自行配血，若親友家中有符合條件的寵物，可以嘗試找牠們捐血。