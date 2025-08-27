流行樂天后泰勒絲傳喜訊 川普送上祝福

(法新社華盛頓26日電) 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球聯盟NFL酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚後，美國總統川普今天表示，雖然他先前與泰勒絲有過不愉快，但他祝兩人「好運連連」。

川普在內閣會議上被記者問及此事時表示：「我祝他們好運連連。我認為他是個很棒的人。我認為她是個了不起的人。」