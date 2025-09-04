浙企環球新材國際拓展海外版圖：杭州成為中德產業協同的新起點

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月4日 - 在西湖之畔，水波倒影與科技光芒交相輝映之際，環球新材國際控股有限公司環球新材國際（「環球新材國際」）正式完成對默克集團（Merck KGaA）全球表面解決方案業務（Susonity）的收購，並於杭州市桐廬設立其亞太區總部。



這場價值6.65億歐元的跨境收購，不僅是中國珠光材料行業迄今最大規模的跨國交易，也標誌著浙企深度融入全球產業鏈、重塑全球價值體系影響力的重要一步。



主題為「眾行致遠，璀璨新程」的啟動儀式，在一段由人工智慧驅動的動畫倒數中正式揭幕。虛擬影像與實體舞台無縫融合，鐳射光束與絢爛燈效交織，勾勒出一張動態的全球網絡——生動呈現了 環球新材國際「以科技為驅動，與世界共成長」的企業理念。



在極具象徵意義的「點亮地圖」環節中，展會嘉賓共同啟動儀式。隨著數位地圖逐一點亮中國、德國及亞太多個核心業務據點，光束串聯起各大市場，形象展示了 環球新材國際實時全球聯通、產融協同的戰略藍圖，以及以科技驅動全球產業協同的宏大願景。



浙江是中國最具活力與國際化水準的省份之一。作為一家總部位於浙江的企業，環球新材國際致力於融合德國技術、中國市場及亞太製造效率，透過此次收購實現真正意義上的全球化營運，體現了浙江企業對協同發展的不懈追求。



環球新材國際董事長兼行政總裁蘇爾田在致辭中指出，這項收購不僅是公司全球化戰略的重要里程碑，更是中國材料產業邁向「從技術追隨者到價值共創者」轉型的關鍵節點。



他表示：「我們所整合的，不僅是技術、產能與通路，更是在打造一個跨越文化與地域的創新生態系統。」



默克家族董事會主席約翰內斯·貝洛（Johannes Baillou）高度評價此次中德企業間的合作。



從「走出去」到「走進去」，浙江企業家正積極應對全球產業格局的深層變化。作為長三角開放型經濟的重要樞紐，浙江企業早已超越單純出口產品的初級階段，邁入以資本、技術與品牌驅動的「系統性全球化」新階段。此次收購堪稱浙江企業透過跨境交易獲取關鍵技術、拓展市場網絡的典範，充分展現中國企業正從資本輸出者，轉型為技術整合與戰略升級的引領者。



在當日下午舉行的「全球發展與跨境整合論壇」上，蘇董事長與多位專家圍繞全球材料產業價值鏈的重塑展開深入探討。論壇聚焦於科技共創、合規管理與文化融合等議題，釋放出明確的信號——中國企業正從全球化的參與者，逐步成長為全球標準的制定者。



值得一提的是，此次收購延續了 環球新材國際於 2023 年收購南韓 CQV 的步伐，是其對外成長戰略的又一關鍵布局。該公司正構建一個以歐洲為技術中心、亞太為效率核心的全球供應鏈網絡，打造「中歐雙引擎、亞太協同驅動」的新格局。



隨著燈光漸暗，論壇圓滿落幕，這場融合科技、產業與文化的活動劃下句點。然而，環球新材國際的全球融合之路，才剛剛啟程。從錢塘江到萊茵河，從「輸出產品」到「構建全球生態系統」，浙江企業家正以務實而深遠的國際化實踐證明，中國企業的全球發展不再是單向的擴張，而是一場多元文化交融、多市場共進的雙向奔赴。



本次活動吸引了數百位來自海內外的商業與金融界領袖參與。





