浙江公廁被打女孩 患白血病發文求助

【on.cc東網專訊】「浙江公廁被打女孩」主角小徐近日發文透露，自己確診白血病。她估計自己患病與捱打受傷太重，加上營養不良、抑鬱及免疫系統崩亂等原因有關，一定會帶上大家希望及鼓勵，勇敢地活下去。

小徐表示，基因檢測結果還需一周出爐，「醫生說（康復機會）有一半以上的成功率」。她稱為了籌集治療費用，只能選擇暫停學業，現已回到老家醫院，藉此節省相關費用。

談及現時財政狀況，小徐指已通過親戚借款、朋友轉帳、網絡捐贈等獲得超過10萬元人民幣（約11萬港元），當地婦聯、民政局等也曾前來看望，幫忙辦理低保及聯繫慈善機構救助。

