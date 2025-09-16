浙江婦散步誤踩「化骨水」容器 氫氟酸滲入全身慘死(有片)

浙江婦散步誤踩「化骨水」容器，氫氟酸滲入全身慘死。(微博)

浙江近日發生一宗致命化學品事故。一名女子於上周二(9日)在商店後山散步時，不慎踩破一個老化容器，當場倒地無法行走。經送醫搶救，經檢測確認為氫氟酸中毒，由於接觸面積過大，女子留醫5日後，於14日凌晨不幸身亡。

綜合《九派新聞》、《觀察者網》等內地媒體報道，死者涂女士的家屬在社群平台悲痛發文，指母親平日健康良好，僅僅是一次日常散步，卻因意外踩到化學物品容器而喪命，無法接受。「如果現場管理到位，就不會有這樣的悲劇，這是我們家庭無法承受的打擊。」報道引述資料指，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明，帶有強烈刺激性氣味，俗稱「化骨水」。雖然酸性比硫酸、鹽酸等常見強酸要弱，但腐蝕性卻極強，能侵蝕玻璃、陶瓷與多種金屬，甚至能穿透皮膚並破壞人體骨骼。

專家：氫氟酸毒性會深入體內導致低鈣血症

報道又引述專家指出，氫氟酸一旦接觸人體，會對皮膚、眼睛和黏膜造成嚴重灼傷，其毒性不僅來自表層腐蝕，還會深入體內與鈣、鎂離子結合，導致低鈣血症，進而引發心律失常甚至心臟驟停。若接觸面積達巴掌大小，就可能直接致命；吸入高濃度蒸氣，也可能造成呼吸道嚴重損傷。

杭州閒林街道辦事處15日發布情況通報，稱公安機關第一時間介入調查，生態環境部門已按規範完成現場無害化處置，在清查過程中，還發現另外兩壺盛放氫氟酸的容器，被緊急移除並妥善封存，街道正在全力推進善後處置工作，並將加強監管，以防止類似事件再次發生。官方表示，將進一步追查危險化學品的來源與存放責任人，並釐清是否涉及違規貯存或非法棄置。

