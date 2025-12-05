浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo

這隻「蒙面大盜」倒臥在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。

【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。

綜合外媒報道，涉事的 Ashland ABC 酒舖因感恩節假期而休息，店員周六返回店內時，發現多個酒樽碎裂，地上滿佈酒液，疑是浣熊從底層貨架取走烈酒自用，這隻「蒙面大盜」最終在洗手間的垃圾桶與馬桶之間醉倒。

動物管制人員 Samantha Martin 到場處理，估計浣熊從天花板跌入店內後，開始「橫衝直撞，四處飲酒」。店方僅錄得一張模糊的閉路電視影像，因此無法確認牠實際喝下多少酒，但似乎最喜歡的蘇格蘭威士忌。

浣熊被帶到漢諾威縣動物保護及收容中心作短暫觀察。經過數小時休息並確認沒有受傷後，牠已被安全放回野外。店方其後在社交平台向動物保護部門致謝，讚揚對方專業處理，並給予這名「訪客」一程「清醒的回家路」。

城市浣熊患「馴化綜合症」

浣熊近年頻繁出沒於城市，除了行為上變得適應人類環境，科學家更發現，牠們的身體構造亦正展現出類似早期馴化的變化。美國阿肯色大學小石城分校的生物學家，分析了近 2 萬張北美各地浣熊的照片後發現，與生活在鄉村地區的浣熊相比，城市浣熊的吻部（即鼻子和嘴巴部分）長度平均短約 3.56 %。研究人員指出，這種面部變化類似於貓、狗等現代家畜在早期馴化階段所出現的經典標誌。

這項研究今年 10 月在《動物學前沿》期刊上發表，科學家將城市浣熊的這種現象解釋為「馴化綜合症」的早期跡象。城市浣熊擁有穩定的食物來源，主要來自人類丟棄的垃圾，同時也缺乏大型捕食者。專家認為，這種環境令浣熊無需太具攻擊性或極度恐懼人類，有利於「溫順」特徵的出現。如果這種演化過程持續下去，城市浣熊可能會變得更圓臉、溫和，更像「半家畜」。