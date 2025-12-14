「浪漫勇士」歷史性香港盃四連霸 成全球獎金最多賽駒（郭寶鴻報道）

【Now新聞台】在沙田馬場舉行香港國際賽事，4場一級賽當中，有3場都由本地馬勝出。

香港盃7匹馬跑二千米，總獎金4000萬港元。

第二檔的1號「浪漫勇士」由湖水藍綵衣的麥道朗策騎。「浪漫勇士」今年左前腿做了手術，休戰一段時間後上月復出，首戰仍贏到馬會盃。

今場狀態一樣好，最後約300米已率先帶出，最終贏第二名「寶徠歌劇」1個多馬位，創歷史香港盃四連霸，亦是第11項一級賽冠軍，累積獎金增至2億4千萬港元，延續全球獎金最多賽駒紀錄。

香港短途錦標13匹馬角逐鬥千二米，淺藍綵衣紅袖潘頓策騎馬王1號「嘉應高昇」，生涯首次排一檔出戰，並如練馬師大衛希斯預期，出閘快一馬當先由頭帶到尾。

這匹全球評分最高的短途馬，10月初次遠征澳洲揚威珠穆朗瑪峰錦標，回到香港後繼續贏，最後直路放甩後面馬群，贏超過3個馬位成功衛冕，跨季16連勝追平「金鎗六十」紀錄。

14匹馬爭奪總獎金3600萬港元，香港一哩錦標，2號「遨遊氣泡」夥拍白藍綠間綵衣潘頓跑千六米，去年贏得3項一級賽，成為31年來香港第一匹三冠王。初段守在第二到第四，「遨遊氣泡」尾段與另外一匹一級賽盟主「神志勇進」雙雙跑出，鬥到最後100多米成功反壓對手，連續兩年稱霸。

