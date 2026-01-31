浪琴香港國際馬術盛典舉行 頂尖馬術競技與休閒娛樂體驗匯聚亞博

浪琴香港國際馬術盛典於亞洲國際博覽館舉行

浪琴香港國際馬術盛典於亞洲國際博覽館舉行，帶來國際五星級場地障礙賽及多場馬術表演。

盛典昨日開幕，五星級國際馬術場地障礙賽—「浪琴迎賓錦標賽」率先上演，世界級好手同場競逐最快零罰分成績，角逐錦標。參賽陣容星光熠熠，皆為征戰國際賽場的頂尖騎手。「雪特蘭小馬大賽」由8匹精力充沛的小馬與年輕騎師在技術賽道上你追我趕，盡現大賽級的刺激與視覺震撼；「香港賽馬會音樂騎術表演」亦載譽歸來，配合樂章，呈現盛裝舞步。

第二及三日賽事焦點前瞻

至於今日及明日，主競技場每天設有兩個時段，精彩持續不斷。今日下午場為下午13:00至16:10；夜場為18:10至22:00。翌日（2月1日，星期日）下午場為12:00至15:55；夜場為18:10至22:10。各時段均安排緊湊節目，周末壓軸重頭戲為「浪琴大獎賽」，將於2月1日為盛典劃上完美句點。

主辦代表Clarion Events Asia Pte Ltd行政總裁Richard Ireland表示非常榮幸歡迎各位再次蒞臨浪琴香港國際馬術盛典。適逢馬年祥瑞，正是齊聚一堂，共同見證世界級體育競技、時尚魅力與社交盛事的絕佳時刻。今年，全新增設的活動項目將呈獻令人耳目一新的賽事與生活體驗。這類大型盛事在國際舞台上彰顯了香港充滿活力的一面，提升了香港作為世界級國際體育及文化之都的聲譽。

香港賽馬會主席廖長江表示，馬會十分榮幸能成為浪琴香港國際馬術盛典的策略夥伴。他表示今次五星級國際馬術賽事雲集了全球最頂尖的馬匹和騎手，不但為馬年揭開序幕，亦是未來一年馬會慶祝人馬之間獨特而深厚情誼的重點活動之一。

馬會馬術隊成員賴楨敏和黎嘉怡，代表香港參加部分於盛典期間舉行的馬術賽事。兩位騎手與去年11月至12月在泰國芭堤雅國際馬聯亞洲錦標賽勇奪獎牌的中國香港馬術隊，包括何苑欣、吳蓓華、韋娜；以及殘疾人馬術隊成員鍾美娟、曾靝賜及林樂兒亦在盛典開幕儀式中亮相，獲全場恭賀。

同時，馬會青少年馬術隊和馬會兒童馬術隊亦有成員代表香港參加首度舉行的「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，這項國際馬聯一級賽事為14至18歲的騎手而設，讓來自亞洲的年輕馬術騎手有機會在國際頂級賽場上一展實力，推動馬術在區內發展。

