浴室要刮水嗎？玻璃水垢如何清除？專家教2大妙招：輕輕擦就乾淨如新
浴室乾濕分離是現代住宅常見設計，但玻璃長期使用容易因水漬累積而產生難以清除的水垢，不僅影響美觀更可能滋生細菌。對此，家事達人陳映如與無毒教母譚敦慈分別提出多種有效去除水垢的方法，從天然材料到專業清潔劑都有，只要做好日常保養，就能讓玻璃門潔淨如新。
玻璃上的水垢如何清除
針對解決浴室玻璃水垢方法，陳映如在臉書分享，輕微水垢可使用玻璃清潔劑直接處理，或是將１大匙檸檬酸溶於200c.c.清水中，將溶液裝入噴霧瓶後噴灑在水垢處，再覆蓋廚房紙巾，等於是用濕敷的方式加強清潔效果。
陳年玻璃水垢怎麼清
如果以上的方法都沒效，或是玻璃嚴重水垢難以清除，陳映如才建議使用市售的水垢清潔劑。使用時須注意幾個重點：確保空間通風良好、檢查清潔劑是否適用於家中物品材質、控制清潔劑停留時間，清潔後也必須徹底沖洗並擦乾表面。陳映如也提醒，平常用完浴廁，除了開抽風機，也要用刮刀去除殘留水珠。
檸檬酸可以除玻璃水垢嗎
譚敦慈曾在《健康2.0》節目中分享１個清洗玻璃水垢經濟實惠的方法，只要將廚房紙巾沾取白醋，貼附在水垢處整晚，隔天只需輕輕擦拭即可去除水垢。不過她提醒，因白醋氣味較重，清潔時要經常洗手。或是使用檸檬酸，以１：10的比例調配，沾濕紙巾貼在水垢處，同樣也很有效。
浴室要刮水嗎
不過譚敦慈提醒，預防水垢最好的方法還是每次使用完浴室，先用刮刀去除玻璃門表面水珠，再以海綿擦拭乾淨。持之以恆的保養能有效預防水垢形成，讓浴室玻璃門常保清潔明亮。
▲洗完澡後，先用刮刀去除玻璃門表面水珠，比較不會有水垢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
