海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭

海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。

喺今日凌晨時分，海俊傑喺社交網站出PO上載與太太拖手嘅照片及交代其情況：

「各位 我係藝人 海俊傑，首先好感謝大家對我同家人嘅關心，我太太因為身體狀況，早前被緊急送入瑪麗醫院，被確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解，佢個情況並唔樂觀 … 而我們一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治

廣州院方亦以專業嘅方法處理及各方檢查治療，由於太太嘅情況比較嚴重，就响佢留院入住後大概五天左右，病況出現好多未能預料嘅變化，需要轉到ICU作出緊急治療。

由於可能有機會配對，我亦都需要了解手術建議及醫療費用。醫院嘅收費透明度高，醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬，但除手術費外其實亦都會繼續衍生不同嘅醫療項目費用，經初部計算前後至少要過佰萬。由於我哋一家原有儲備已在耗損情況下，難以承擔持續增生嘅醫療費用，所以响心情好徬徨不安嘅情況下，好抱歉拍咗條片令到大家擔心。

片段出街之後有好大嘅迴響，收到好多人嘅支持同關心。特別感激公司 天盟娛樂培哥，演藝人協會，會長古天樂先生，曾志偉先生，以及好多圈內外好友的幫忙，感激不盡。

太太嘅狀況每日需要同醫護團隊緊密去協調同部署，所以呢段時間確實需要同屋企人守候及陪伴太太，恕我未能逐一回覆大家，希望見諒。

以上係到目前為止嘅大概狀況，相信可以釐清一啲誤解。响度再次感謝各位對呢件事嘅關注，多謝幫助過我哋嘅人，希望大家可以繼續為我太太禱告，所有人都要身體健康。」

呢個PO一出，唔少網民留言送上祝福，例如「希望海太快快好翻，大家都要身體健康🙏🏻🙏🏻」、「吉人天相，早日康復，加油💪🏻💪🏻」、「祝平安渡過，早日康復。」、「希望一切平安順利」、「為你太太祈禱🙏願主看顧保守和醫治！」、「安心照顧太太，祝福你們。」、「早日康復🙏」及「努力加油，不要放棄💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼」等等。

