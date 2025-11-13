海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

海俊傑太太急性肝硬化急需換肝

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。

廖安麗負責聯絡海俊傑，及代海俊傑交代太太嘅近況，海俊傑非常感激大家嘅積極迴響、關心問候和慷慨解囊，而佢太太Effie現正身處廣州中山大學醫院ICU，等候合適指數及可以供移植嘅肝臟，身體狀況暫時穩定。

廣告 廣告

根據廖安麗了解，可以供移植嘅肝臟係來自「屍肝」，連同手術費，費用大約係50至60萬人民幣。ICU嘅費用就每日收取8千至3萬人民幣不等。而手術後嘅跟進費用就仍然未知，只係知道香港／廣州來回關口接駁嘅私人營運「十字車」費用，喺講價後單程都要3萬元。

海俊傑及家人希望Effie手術成功後，可以盡快返香港瑪麗醫院繼續接受治療。海俊傑仲話如果太太可以逃過此劫，平安返屋企過正常生活，佢一定會將大家捐款嘅餘額退回（如有），到時再睇睇架建議點樣處理。海俊傑亦打算將所有治療過程嘅支出「收據」公開，令捐款人知道捐款用途。

海俊傑

海俊傑

海俊傑

海俊傑

郭富城IG

郭富城

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！