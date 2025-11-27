海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手

1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬、連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。但今日有報導指，Effie因病情惡化逝世，圈中人也陸續收到消息。暫時海俊傑未有在社交平台發文。

莫家慈傳出患急病後，海俊傑曾發文交代太太病情，表示Effie因為身體狀況被送入瑪麗醫院，獲確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解得知情況並唔樂觀，而海俊傑一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治。由於莫家慈嘅情況比較嚴重，留院大概五天左右需要轉到ICU作出緊急治療。

