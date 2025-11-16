海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。
消息一出，圈中好友即時響應。其中，天王郭富城、經理人小美、陳淑芬及連炎輝等一批演藝界人士與相關友好，展現了強大的動員能力，在短短一個多小時內便共同籌得79萬港元。這筆高達近80萬港元的善款，不僅迅速超越了最初設定的70萬手術資金目標，更為Effie在內地醫院爭取到寶貴的黃金治療時間。
早前海俊傑透過廖安麗代為轉達，對大家的積極迴響、關心及慷慨解囊，表示：
「心底裡實在萬分感激、難以言喻。」
Effie目前仍然身處廣州中山大學醫院的ICU病房，急性肝衰竭的患者必須在深切治療部（ICU）接受持續監察與治療，以等待換肝機會。
這筆迅速籌得的79萬港元善款，正肩負著應對高昂醫療成本的重任。據廖安麗了解，廣州中山大學醫院ICU的每日收費，是維持生命所需的首要開支，價格由人民幣8,000元至30,000元不等。
急性肝衰竭是一種極度危急的病症，指肝臟功能在短時間內急劇惡化，引發凝血功能異常及肝性腦病。患者必須立刻入住ICU，接受高規格生命支持及監察，並視乎情況盡快進行肝臟移植手術。由於Effie已確定找到可供移植的「屍肝」，連同手術費用，估計約需50萬至60萬人民幣。因此，79萬港元善款是維持 Effie 在ICU穩定狀態、直至進行換肝手術的關鍵財務後盾。
海俊傑深明公眾善款意義重大，為維持高度的公眾信賴與醫療透明度，他公開向捐助者作出承諾。
他衷心表示，若太太能夠逃過此劫，平安返回家中，必定會將大家的捐款餘額退回（如有），屆時會再諮詢大家建議如何處理該筆款項。
最重要的是，海俊傑打算在治療的整個過程中，透明地披露所有支出的「收據」，讓每一位捐助人清楚知道79萬捐款的具體用途。
海俊傑一家目前計劃，待太太換肝移植手術成功完成後，如果情況合適，希望可以盡快返回香港的瑪麗醫院繼續接受後續治療。然而，手術後的跟進收費仍是未知之數。
