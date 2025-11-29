海俊傑悲痛發文 太太莫家慈因急性肝衰竭與世長辭

1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款進行換肝手術。可惜於本月27日，海俊傑太太最終不敵病魔，與世長辭。

海俊傑太太莫家慈 急性肝衰竭與世長辭

海俊傑今日（29日）在社交平台發文悼念亡妻，表示太太在至親陪伴下安詳離世，平靜沒有痛苦。全文如下：

懷念 莫家慈（Effie)

致各位朋友們：

我的太太 莫家慈（Effie），於2025年11月27日下午3:30pm

安詳離世。她走得平靜沒有痛苦，在最後的時刻，她的至親們都有陪伴在側。

我們想向所有曾經幫助及關心 Effie 的朋友們，致以最深切的感謝。在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她人生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。

關於喪禮的具體安排，我們會稍後再在公佈。現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪。感謝大家在這段期間的理解與支持。

願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。

莫家慈丈夫 海俊傑 敬上