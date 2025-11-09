52歲海俊傑昨晚(8日)突然在社交平台開live，聲淚俱下地指太太患急性肝硬化，求大家幫忙籌醫藥費。「呢兩日醫生話可以換肝，我哋喺瑪麗醫院已經住咗20日，係十字車直接轉介到中山醫院，錢銀上，有好好的朋友已籌得70萬，但我依家仲爭70萬！我希望大家如果幫到幾多就幫幾多，因為每一分每一秒都係時間。」說起來情緒激動。

他指化妝師太太莫家慈曾在港入院等換肝，但等了廿日仍未成功輪候，之後轉介到廣州中山醫院，現時籌到的錢不足以應付：「而家係11月8日夜晚10點鐘，我係海俊傑，唔係騙子。」

廣告 廣告

他與太太莫家慈2017年結婚，近年都有參演TVB劇集，如《逆天奇案》、《巾幗梟雄之懸崖》、《刑偵12》、《狀王之王》。

海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝

海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝

海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝

海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝