海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！

女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏品牌代言人！這次廣告選角甚有要求，指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家Hedy成功跑出，認真「高」人一等！

廣告中除了Hedy的甜美笑容，最搶耳當然係背景音樂中一段「啦啦」的女高音，是由Hedy親自演繹，將她招牌的「天籟式高音」融入廣告，其乾淨清晰的歌聲，聽完真的感覺像刷完牙一樣清新。說到牙齒護理，Hedy坦言秘訣簡單，「冇話特別方法，不過我每日都會用牙線，早晚刷牙，出街食完飯，尤其係飲完咖啡或者食咗啲顏色深嘅嘢，一定會啷口！」

不過，女神都有一段「牙齒血淚史」！Hedy自爆：「我最大嘅牙齒問題就係箍牙！十歲開始箍，其實我人生夾夾埋埋箍過三次牙，應該好少人有箍過三次牙咁多嘅經驗，哈哈。」原來Hedy小時候經歷過哨牙、倒及同咬合不正，她十分感激媽咪，「媽咪用咗好多心機、時間同金錢幫我整靚棚牙，所以我好珍惜㗎！」她更強調，因為要唱歌，牙齒更加重要，「我又鍾意笑、又鍾意唱歌，冇咗棚靚牙點得呀。」今次代言牙膏，真係搵啱人。