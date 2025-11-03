海南醫療特區｜罕見病患者福音！海南博鰲樂城極速通關512種救命藥械！14億人口創新藥物及療法先行「黃金試點」，香港醫研迎合作新機遇

海南醫療特區｜海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（下稱「樂城先行區」）於2013年2月28日由國務院批覆設立，是內地醫療服務及制度先行先試的創新之地。作為全國唯一的醫療特區，它享有特許醫療、特許經營、特許研究等特殊優惠政策。

其中，最為關鍵的是特許醫療政策，即賦予海南省審批藥物的權限。傳統上，許多已在歐美等地通過審批的新藥，若想在內地常規使用，需經過冗長的「三期臨床研究」。但在樂城先行區，因臨床急需進口少量藥品（不含疫苗）的申請，可由海南省人民政府審批，毋需經過國家審批程序，大幅縮短了時間。

樂城管理局副局長易拓新曾指出，這只是省卻了繁瑣的審批程序，但對於相關藥物的安全性和有效性把關仍然非常嚴格，並需要經過醫學研究的論證和審查，確保用藥可靠。對於逼切想使用新藥的癌症病患或罕見病藥物患者來說，這種「極速通關」的機制有極大的吸引力：

僅在2023年，在樂城使用特許藥械的患者人次多達28,000人次，按年增長60%。

海南醫療特區｜14億人口「新市場」，成港企醫研超級跳板

樂城先行區不僅是患者的希望之城，更是醫療研究企業進行前沿醫療研究的重要試點。先行區已與20個國家及地區的170多家藥械企業建立合作關係，並引進了51個院院士專家團隊，深入研究七大特色核心專科，包括罕見病、腫瘤、眼科、耳鼻咽喉科等。

樂城管理局副局長易拓新表示，樂城並不會跟香港構成競爭，反而雙方能發揮「互補作用」：

「中國有14億人口，東南亞週邊地區也有10億人口，有這麼一個龐大的醫療需求，競爭是不存在的！」

對於香港醫藥研究，樂城亦提供將研發的「時間成本」轉化為「市場效益」的機會。易拓新副局長表明，香港的市場太小，不利於研發，因此他們歡迎香港藥企將自己的研發與樂城合作，因為發展生物醫藥產業是海南未來發展的主要戰略方向之一。

當中首間落戶先行區的港資醫療機構海南德雅醫院，專注於輔助生殖專科服務。德雅醫院利用先行區的優勢，進行細胞遺傳學、分子遺傳學等領域的研究及診斷工作，並為內地居民提供服務。

另外樂城亦特設「永不落幕」國際創新藥械展，展廳總面積達7,000平方米，全年展示810種創新藥械產品，同時亦為香港及國際藥械企業提供了一個全年無休的產品展示與招商平台。

海南醫療特區｜新科技落地！微型起搏器與人工耳蝸「導航儀」的醫療突破

樂城先行區推出不少優惠政策，使許多國際尖端醫療器械得以優先在區內醫院使用。例如，區內已用上一些外國研發的超微型和性能卓越的微型心臟起搏器。此外，樹蘭（博鰲）醫院亦成功完成了科利耳SmartNav人工耳蝸植入術中檢測系統（SmartNav系統）在國內的首次應用。這項新技術，猶如為人工耳蝸裝上「導航儀」，大大提高了手術的精準度。

除了藥械，樂城先行先試的政策範圍正在不斷拓展，如推行保健食物新政，允許已在境外（包括港澳地區）合法上市的保健食物，經海南省政府審批後，可臨時進口到先行區指定的醫療機構內使用。無疑為境外健康食品業界，包括香港相關產業，帶來進入內地市場的良機。

海南醫療特區｜醫療+旅遊，睇病變度假！？

時至今日，社會大眾健康意識日高，傾向利用度假機會接受優質醫療服務，即所謂的「醫療旅遊」。樂城先行區已將自身定位為集醫療、旅遊、購物、美食於一身的「15分鐘生活圈」。樂城已開業的醫療機構達29家，提供從基礎到深度的高端體檢、醫美抗衰、康養休閒套餐等多元化服務，其中體檢價格區間從500多元到3萬多元不等。

在生活配套方面，園區內設有全國首家開在醫療園區的麥當勞、Lawson便利店，以及展示國際美妝品牌及進口酒水的博鳌免稅店。此外，樂城還配備了由雅詩閣管理的博鳌招商馨樂庭樂城公寓酒店，為需要長時間停留的患者及家屬提供高端居住服務。優美的萬泉河濱河景觀帶和排塘公園等綠色空間，為患者及家屬提供了舒緩身心的環境。

博鰲樂城先行區憑藉其獨特的政策優勢，已成為中國醫療對外開放的重要窗口。加上其「15分鐘生活圈」模式，整合醫療、旅遊和康養，勢成不少人未來高端醫療旅遊首選。