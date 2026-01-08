海參處理方法出名難度十足，皆因整個海參浸發過程中地雷處處，經驗不夠或是一不小心，就輕易把名貴的海參浪費掉。在facebook經營專頁「海味二代」，也真正是出身於上環海味老店店二代的Ivy坦言：「如果海味分了難度處理，5分為最難，海參一定有4.5分。」她說浸發海參，離不開「浸，煲，焗」3個字，本來不難明白，但過程中要注意什麼，有什麼最大大小小的陷阱要避開？來讓我們臨新年抱一下佛腳，即睇海參浸發貼士：

廣告 廣告

需要浸發的海味中，海參的難度都算數一數二，想在農曆新年食到發得又靚又好食的海參，我們請到家族經營海味生意逾40年，現時掌舵facebook專頁「海味二代」的達人Ivy來給些貼士。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

香港市面較流通的海參約6至7種，當中較普遍的是「禿參」，特色是無刺，在非洲，印尼等地都有出產，不過質素較好的，就要數澳洲出品的。

貼士1： 選海參 要完整兼夠重手

無論是澳洲禿參還是日本遼參，挑選海參，要完好無缺及夠重手。不過Ivy提醒，在海參頭的刀口不算是殘缺，那是漁民在撈獲海參後的刀位，作放走海參內污濁物之用，反而如果你見到海參身上有大的破洞，或海參面不平滑，那就是不夠完整，甚至拿上手聞會有異味，都是海參質素欠佳的表現。

日本的遼參(或刺參)，分為北海道(圖右)、關東(圖中)及關西(圖左)3大種類，參味重，比禿參多刺。乾身時size雖小，但浸發後可達5至10倍之大。

位於海參尖的刀口不是殘缺，而是撈鑊海參時的刀位，作潔淨之用，不代表海參質素不佳。

反之，海參身上呈大破洞(圖上)，或表面過於凹凹凸凸(圖下)，就是質素不佳。

貼士2：浸發器皿及雙手 一滴油都不可沾

海參對水中雜質的敏感度比花膠更甚，Ivy說雖然看似普通常識，但她再三提醒，浸發海參時，無論是器皿，或者雙手，都要以清水徹底洗乾淨，特別要洗走油份。她笑言，不少女士冬天都愛搽hand cream，如果清洗不乾淨而處理海參，少則發不起，更甚海參會被破壞半融掉。

浸發海參的容器要完全潔淨，特別是無油份，否則油份會破壞海參。

小小一條日本遼參(圖左)，完全浸發後，可以大最少5倍之多。因此在加清水浸海參時，最好預多一點水。

貼士3：浸發海參的水 有多無少

海參浸發前後的體積會有5至10倍之差別，不少新手在浸乾海參時，沒錯是以水完全剛剛覆蓋了乾海參，但忘了海參一晚就可以發大很多，因此在浸海參時，適宜選用大一點的容器，水量可以多加一點，把海參浸發後的大小也計算在內，海參會發得更好。

海參浸洗，開火煲及焗過後，就是時候要剪肚，洗淨海參的內臟雜質。

至於幾時才最適合「開肚」呢，一般而言，用手按壓，海參夠腍，輕力都能按下去，就可以了。

貼士4：開肚洗海參 夠腍先好剪開

海參內有筋膜、內臟、雜質，我們浸發海參時，要順道把之清除，至於什麼時間才最適合？Ivy說每條海參的大小、軟硬度不一，不能一概而論，但一般而言，海參在浸發1天後，再開火煲過，熄火，焗1晚過後，就可以輕輕按壓海參肚部位置，如果夠軟腍，就可以剪開了，如果不夠，就浸至腍身。

經過反覆浸洗，焗過海參，內裡的雜質會慢慢退去，再用手指或小擦擦走即可。

處理好的海參，封好，入盒，入雪櫃都可以，作備用。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

浸發海味相關文章

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

更多賀年食譜

賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？