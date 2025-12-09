海嘯保命指南｜5個事前準備＋5個逃生守則：別看輕1米海嘯、感到強震30秒內要跑、必備APP及求救熱線

日本東北部太平洋沿岸於2025年12月8日晚發生規模7.6的強烈地震，震央位於青森縣東海岸約70公里處，深度約54公里。日本氣象廳隨即發布海嘯警告，預計浪高可達3米，影響北海道、青森縣及岩手縣沿海地區，導致約9萬居民緊急疏散。 雖然警報在數小時後降級為勸告，並於今日清晨全面解除，觀測到的最大浪高亦只僅約70厘米，無重大傷亡報導，但這起事件仍引發全球關注，並提升了日本北部「巨震警戒」等級。 作為香港旅客的熱門目的地，日本的地震與海嘯風險從未遠離，而台灣、印尼、夏威夷、紐西蘭等地方全是環太平洋地震帶，災害總在不經意間考驗我們的準備。無論你是計劃浸溫泉、滑雪和明年的賞櫻，防災知識都是出遊的「隱形保險」。

日本的地震與海嘯風險從未遠離。 （Getty Images）

出發前的5大準備：

1. 投保旅遊保險

旅遊途中若碰上地震或海嘯，可能導致航班延誤、行程取消，甚至滯留當地，所以出國前應投保旅遊保險，以應付因天災引起的突發狀況。值得注意的是，不同保險公司在理賠項目與保期設計上都有所不同，建議依照個人需求選擇適合的保單，並確認保期是否涵蓋整個旅程。若回程時間因災情延後，也應主動聯繫保險公司延長保障期間，確保自身權益不會因保險期間結束而中斷。

2. 記好外交部緊急聯絡電話

人在外國突然遇上大地震或海嘯，慌張之中又遇上訊號亂、語言不通的狀況。請記住這條「救命1868」：無論身在日本、台灣、泰國還是印尼，只要撥+852 1868，24小時都有說廣東話的香港入境處同事接聽，為你聯繫最近的救援、撤離點或包機。

日本氣象廳（JMA）對海嘯（津波）的預測和警報發布速度迅速。（Getty Images）

另外，將旅遊國家的中國使領館緊急電話提前儲存好（例如日本＋81-3-6450-2195、泰國＋66-2-079-5000），香港居民同樣可以用。最重要的保險動作，出發前30秒上香港保安局「外遊提示」網站或App，掃QR code填身份證號及行程，登記一次就夠；一旦當地發生重大災情，保安局會主動用電話、SMS、甚至WhatsApp找到你，安排撤僑或安全資訊。

3. 準備輕便防災包

雖然出國行李已經不少，但準備一個小型防災包仍是必要的保命準備。建議放入1瓶瓶裝水、口罩、膠布、常備藥品（急救藥、止痛藥、慢性病藥3–5天量）、小零食、哨子、雨衣、手電筒與行動電源等，並備妥護照影本與少量現金，還有一張寫著血型及緊急聯絡人的小卡（中日英三語）。若能準備緊急求生毯或披巾，也能在夜間避難時保暖使用。這些物資在突發狀況下能提供基本生存與求援能力。

準備一個小型防災包仍是必要的保命準備。（Getty Images）

4. 查詢當地避難路線

入住旅館、民宿或抵達觀光景點時，建議先花幾分鐘查看緊急逃生路線與避難場所。許多國家（如日本）在觀光地點都有張貼避難圖示。進房間後尋找「避難路線圖」，通常貼在房門後面或抽屜裡。日本的圖一定有兩種顏色：紅色箭頭是火災逃生，藍色箭頭才是「海嘯避難路線」（Tsunami Evacuation Route）。另外，打開手機Google Maps，直接搜「津波避難場所」或「海嘯避難所」，方圓1公里內所有的避難丘、避難樓、學校操場會立刻跳出來，順便按「儲存」放進最愛清單。日本東北、九州、沖繩這些高風險區，幾乎每500公尺就有一個避難場所，記住最近的那個名字跟方向。

5.下載防災App

出發前把手機會變成救命工具，最簡單就是下載這三個全部支援繁體中文的App，讓你隨時收到警報、看到避難路線。日本一定要裝「Safety tips」，這是日本觀光廳專為外國旅客設計的官方App，一有地震或海嘯警報會即時推播，還會直接顯示你現在位置附近的避難所地圖和路線，連怎麼用日文求救的翻譯都準備好。另外兩款全球通用的「Yurekuru Call」和「地震速報」也建議一起裝下，兩者互補。把App裝好、允許推播、開啟定位，出門玩才真的安心。

查看緊急逃生路線與避難場所。（Getty Images）

災難來襲6個海嘯逃生守則

1. 海嘯不等如浪花 別輕視「1米」海嘯

昨夜日本氣象廳發出的海嘯警報，預測浪高正是1至3米，很多人看到「才1米」就暗自慶幸，但1米海嘯早已足夠奪命，千萬別拿它當小浪花。2004年印度洋海嘯，泰國不少地方浪高1–2米，卻仍有數千人喪命，許多人就是因為覺得「才1米」而留在沙灘拍照；2011年岩手縣釜石市，也有人看見第一波「只有約1米」而掉以輕心，結果再也沒能回家。

海嘯根本不是你想像中的「波浪」。普通海浪只有表面那層水在晃來晃去，底下幾乎風平浪靜；但海嘯卻是從海底到海面整根水柱一起往前推，能量驚人。1米的海嘯絕對不是淺淺淹到腳踝的一灘水，而是高達1米、橫跨數十公里、時速40–60公里的奔騰水牆，以排山倒海之勢直撲陸地。這堵水牆帶著無可阻擋的質量與速度，足以瞬間沖走汽車、連根拔起路樹、把人捲進黑暗的漩渦裡。近岸時，海嘯速度依然快得讓人絕望，每秒8–12米，換算成時速30–40公里，比100米短跑衝刺紀錄還要快上兩倍。

別以為躲過第一波就安全，海嘯從不只來一下。普通海浪幾秒就退，海嘯卻像洪水般持續灌進來10–20分鐘，甚至半小時以上。第一波可能只有50公分到1米，但最大的一波往往藏在第3到第5波。昨夜岩手縣的觀測就顯示，第二波已明顯高過第一波，等你鬆一口氣時，真正的噩夢才剛開始。

更可怕的是，水裡夾著的不是清水，而是凶器。1米水深已足以讓汽車浮起翻滾，裡頭還混滿木頭、鐵皮、玻璃、油桶，甚至整個屋頂。這些漂流物撞擊力遠大於水本身，就算你勉強站穩，也可能被一根木頭或一塊招牌瞬間擊倒，接著被捲走。

日本氣象廳的態度就是最直接的警告：只要預測超過0.5米就發「海嘯注意報」，一旦達到1米以上，直接升級「海嘯警報」，要求所有人立即避難。昨夜9萬人連夜撤離，絕對不是在演戲，而是因為他們知道：1米，就是生死邊界。

海嘯無論高低，一律避難。（Getty Images）

2. 感受到強震：30秒內離開海岸，往高處狂奔

在海邊、港口、溫泉街、甚至只是離海不到500米的飯店，只要你感受到「明顯搖晃」或「站不穩」，不要等手機警報、不要等廣播、不要等別人喊，直接執行以下動作：丟下所有東西（毛巾、相機、鞋都可以不要），拉著同行家人立刻往內陸高處衝。目標為30秒內離開海岸線，5–10分鐘內到達海拔30米以上（日本沿海幾乎每300–500米就有一個避難丘或高樓，錯過了再往下一處跑）。

3.海嘯最快5–7分鐘就到岸 記緊三個「絕對不要」

因為海嘯最快5–7分鐘就到岸，昨夜日本7.6級地震，從震央到岩手縣宮古市海岸，警報發出到第一波海嘯抵達只有8分鐘。很多2011年311罹難者，就是因為「等警報」、「看一眼海水退潮」而錯過逃命時機，所以要記緊以下三個「絕對不要」：

不要回頭看海：即使海水異常退潮，看起來很壯觀，那往往正是海嘯即將來襲的前兆，下一秒水牆就會撲來，耽誤的幾十秒足以致命。

不要開車逃：地震後沿海道路必定嚴重塞車，車輛反而成為海嘯中最危險的鐵棺材，歷史上多次海嘯都有人被困車內活活淹沒。

不要下到河邊或海邊低窪處躲：海嘯會沿著河川倒灌數公里甚至十幾公里，許多人以為離開海岸就安全，卻在河邊被後續浪頭捲走。

留在安全的地方。（Getty Images）

4. 聽從官方警報 別自己宣判「安全」

海嘯從不只來一波。第一波往往只是開場，第二波、第三波才可能是真正的殺手。先找一個海拔30米以上的安全地點（避難所、學校操場、高樓屋頂）待著，遠離斷裂的橋樑、土石流邊坡和任何看起來不穩的建築。除非日本氣象廳、NHK廣播或手機警報明確宣布「海嘯警報解除」「すべて解除」，否則絕對不要下山、不要回飯店、不要靠近海岸，哪怕已經幾個小時沒看到浪，也要繼續待在海拔30米以上的高地或避難樓。逃生過程中，請保持冷靜，不推擠、不回頭，並盡可能協助孩童、年長者與語言不通的旅客一同避難。

5. 災後聯繫與自救：報平安、節省體力、等待救援

大型海嘯過後，電力、訊號、道路常常全部中斷，這時候最重要的事只有三件：讓家人知道你還活著、讓救援人員找得到你、把自己保存到被救為止。電話打不通是正常現象，立刻打開Line、WhatsApp、Facebook Messenger，用「留下訊息」功能報平安。如果被困在廢墟、高處或偏遠地區，別大聲喊叫浪費體力。每隔10–15分鐘用哨子吹三短聲，或用手機反光、手電筒、任何亮面東西朝空中或直升機方向閃。晚上把手機調成飛航模式省電，只在整點開一次找訊號。節省每一分體力，保持清醒。 不要亂走、不要冒險下樓、不要自己游水逃生，在災難裡，冷靜＋等待＝最高的生存率。

在災難裡，冷靜＋等待＝最高的生存率。（Getty Images）

