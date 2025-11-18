天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
海地幫派頭子發出威脅 首都太子港情勢陷入緊張
（法新社太子港17日電） 海地勢力龐大的幫派分子揚言將針對警方一場行動採取報復後，暴力肆虐的首都太子港（Port-au-Prince）今天街頭活動大幅減少。
受聯合國制裁、幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）首腦查利塞爾（Jimmy "Barbecue" Cherisier）週末透過社群媒體影片呼籲居民留在家中，並警告說他的人馬將「走上街頭對抗執法部門」。
太子港大部分地區受到橫行幫派的控制，因此民眾普遍聽從了這項威脅。
法新社記者目擊，各級學校今天仍然關閉，市區街頭的大眾運輸工具也相當稀少。
海地是美洲最貧窮的國家，長期飽受犯罪幫派暴力之苦，這些幫派在政治長期不穩定的狀態下，犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等惡行。
為因應「共生」的威脅，海地警察總署已取消所有警員的休假，直至另行通知為止。
根據法新社看到的一則內部訊息，聯合國建議旗下所有員工繼續遠距工作。
與此同時，法國大使館宣布將維持關閉，美國大使館也敦促雇員在家工作。
幫派聯盟「共生」是在警方14日執行一場行動後發出威脅；這場行動在太子港郊區、強大幫派400 Mawozo的一處據點造成7名疑似幫派成員喪生。
根據海地當局說法，在行動期間，執法人員被迫摧毀一架支援直升機，以防落入犯罪集團手中。
自2024年初幫派迫使時任總理的亨利（Ariel Henry）辭職以來，海地的情勢已顯著惡化。
其他人也在看
粉嶺警察宿舍芬園 40 歲女子墮樓亡 育一子一女 現場無發現遺書｜Yahoo
粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案，一名 40 歲女子從高處墮下，倒臥平台上，救護人員到場證實身亡。Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 3 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 5 小時前
季風革命示威者在她下令及知情下被殺 孟加拉前總理哈西娜判處死刑
去年八月被推翻的孟加拉前總理哈西娜 （Sheikh Hasina），今日（17 日）被戰爭罪行法庭判處死刑。法官宣佈裁決的時候，法庭爆發喝采與掌聲。哈西娜已流亡印度，她仍可向終審法院上訴，不過她的兒子兼法律顧問已表在判決前夕表明不會上訴，除非由民主選舉產生的政府掌政，並有哈西娜所屬的 「人民聯盟」政黨參與。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。法新社 ・ 1 天前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 13 分鐘前
韓國警告日本：絕對無法容忍！
韓國國會議長禹元植周日（16 日）對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。鉅亨網 ・ 6 小時前
聯合國安理會通過美提決議案 將派國際部隊進駐加薩
（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國安全理事會今天表決通過一項由美國起草、強化川普所提加薩和平計畫的決議案，其中包括部署一支國際部隊以及為未來的巴勒斯坦國鋪設道路。俄羅斯的草案不會授權成立和平委員會或部署國際部隊，而是請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就這些議題提供「選項」。法新社 ・ 4 小時前
南韓不滿日本擴建領土主權展館 外交部:中方促日方反省侵略歷史
有報道指，日本政府擴建宣傳對獨島主權主張的領土主權展覽館，南韓政府對此表達不滿及強烈抗議。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，中方注意到有關報道，強調近期日方許多惡劣言行，都引起周邊國家的警惕、不滿和抗議，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。(ST)infocast ・ 22 小時前
陳茂波料失業率降 學者：太樂觀
本港第三季GDP增長3.8%，為超過一年半最佳單季表現，但失業率卻惡化至3.9%的3年新高，「無就業式經濟復甦」再引起議論，財政司司長陳茂波昨天在電台節目派定心丸，認為隨金融市場暢旺、資產轉趨穩定，帶動市民消費信心，估計失業率跟隨經濟持續向好，將會緩和「甚至可以開始有一些整固下調」。不過，有學者表示，目前勞動市場的復甦集中在金融業，其他大部分行業均縮減人手，不應過分樂觀。信報財經新聞 ・ 1 天前
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國外交部：李強不會在G20峰會期間與日本高市早苗會晤
根據《路透》報導，中國外交部週一（17 日）表示，國務院總理李強在即將於南非舉行的 G20 峰會期間，沒有與日本首相高市早苗會面的計劃。鉅亨網 ・ 23 小時前
假結婚犯罪集團遭瓦解 中港跨境涉 60 個案 入境處與內地聯合執法 主腦及骨幹成員被捕｜Yahoo
入境處與內地的聯合執法行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，行動中拘捕集團的主腦及骨幹成員。入境處指，相信集團在 2023 至 2024 年間安排超過 60 宗假結婚個案，涉及金額逾 750 萬元。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
以軍在黎巴嫩朝聯合國維和人員開火
（法新社貝魯特16日電） 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天表示，以色列軍人在黎巴嫩南部一處軍事據點附近朝維和人員開火。維和人員在聲明中表示：「今天上午，以色列國防軍（IDF）在以色列於黎巴嫩境內建立的一個軍事陣地附近，從一輛墨卡瓦型戰車（Merkava）上向UNIFIL維和人員開火。」法新社 ・ 1 天前
澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購買100架法國飆風戰機
（法新社巴黎17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力。一位不具名法國總統府官員指稱，此舉旨在使烏克蘭獲得對抗俄羅斯入侵所需的系統。法新社 ・ 19 小時前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 1 天前