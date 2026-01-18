海地警方與多國部隊聯手 無人機鎖定幫派首腦

（法新社太子港17日電） 海地國家警察（PNH）今天表示，安全部隊正在幫派掌控區展開大規模行動，並利用無人機精準打擊主要幫派頭目的住家。

國家警察發言人指出，這場在首都太子港（Port-au-Prince）發動的無人機行動，鎖定幫派聯盟首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）的其中一處住家，意在防止其勢力重返該區。

赤貧的海地，長期陷於政治動盪與猖獗的幫派暴力之中，迄今已9年未舉行選舉。

聯合國估計，幫派分子控制了太子港約9成地區。

海地警方目前在國際反幫派安全部隊以及私人保全公司的支援下，每天在太子港市中心執行行動。

海地警方表示，自去年12月底起展開一連串「激烈行動」，希望「在短期內重新掌控首都」。

目前海地由過渡當局執政，並宣布將於2026年夏季舉行國會及總統選舉。