海地赤貧又飽受幫派滋擾 美洲國家組織籲國際伸援手

（法新社邁阿密23日電） 美洲國家組織（OAS）呼籲國際提供更多資金和支持，以緩解海地社會赤貧、長期不穩定和幫派暴力猖獗的困境，並說一些南美洲國家願意提供兵力協助維安。

美洲國家組織秘書長拉姆丁（Albert Ramdin）接受法新社視訊訪問時，提到該組織本週發布的路線圖，敦促向西半球最貧窮的國家海地提供援助。

鑑於長期以來外國干預失敗、援助海地的資源被浪費，拉姆丁表示：「我們需要重建信任。」

曾任蘇利南外交部長的拉姆丁表示：「加拿大和美國已經付出許多，但在拉丁美洲，對於如何支援海地又重新燃起興趣。」

由於海地大片土地，包括首都太子港（Port-au-Prince）絕大部分地區，仍在敵對武裝幫派的控制之下，美洲國家組織新的援助路線圖將重點放在安全問題上。

由肯亞領導的多國部隊已部署海地來支援警察，但暴力事件仍持續激增。

拉姆丁表示，美洲國家組織並沒有派遣維和任務的授權，因此任何部隊派遣「都必須由聯合國或其他國家來領導」。他說，一些南美洲國家願意提供兵力。（譯者：紀錦玲）