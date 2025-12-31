海巡署稱共艦陸續撤離台灣周邊海域

（法新社台北31日電） 海洋委員會海巡署今天表示，中共軍艦和海警船陸續撤離台灣周邊海域，中方軍事演習似乎「結束」。

海巡署副署長謝慶欽告訴法新社：「共艦和海警船陸續撤離，但仍有少數在24海里線外徘徊。」他指出「演習應已結束」。

中國29日和30日出動數十架戰機、軍艦及海警船，在台灣周邊進行實彈射擊，目的是模擬封鎖台灣主要港口和攻擊海上目標。

謝慶欽表示，海巡署仍維持11艘船隻在海上戒備，因為中國海警船「尚未完全離開這個區域」。

他說：「我們不能掉以輕心。」