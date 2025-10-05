海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(何泳薇報道)

【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。

事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。

警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。

廣告 廣告

警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。

西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」

至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。

#要聞