海心公園傷人案 兇徒為露宿者 與兩傷者不相識(容裕礽報道)

【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。

事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。

警方指，兩名分別24歲及37歲的受害人是朋友，周六中午帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，31歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑犯站起來，手持不大於手掌的生果刀襲擊兩名受害人，事後把生果刀掉落海。

據了解，警方周日下午在紅磡碼頭附近的公廁拘捕疑犯。

西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」

警方指，疑犯為露宿者，經常於深水埗及紅磡的公園流連，無證據顯示他有黑社會背景。

有街坊表示不擔心公園治安。

市民江先生：「見到閒雜人就行遠一點，不會走過去。(會否因擔心而減少來公園)都不會，這裡很熱鬧，從來沒有類似事件發生。」

至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送伊利沙伯醫院治理。

#要聞