海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押後至12月3日再訊，以等候進一步調查，包括查閱閉路電視紀錄。裁判官最終批准押後，期間被告須還押。
被告韓國忠（31歲，報稱無業）被控一項傷人罪。控罪指，被告於2025年10月4日在土瓜灣旭日街海心公園內，意圖使一名霍姓男子及一名甄姓男子身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害2人。被告身穿紅色上衣應訊，於庭上表現平靜並表示明白控罪。被告無保釋申請，並放棄8日到庭申請保釋覆核權利。
案發於上周六，兩名事主於下午在海心公園涼亭疑被人襲擊，當中事主疑被人用刀割喉，2人負傷逃走，惟逃至公廁倒下。救護員其後到場，把2人送往醫院搶救且一度危殆。警員其後憑天眼鎖定疑人，並於周日在紅磡區一公廁拘捕疑人，據悉為一名露宿者。另外，警員曾派出蛙人到海心公園附近海邊落海搜索兇刀，但兇刀暫時仍未尋回。
案件編號：KCCC 2681/2025
