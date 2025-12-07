宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
海格塞斯：以實力非對抗阻嚇中國 將擴大軍事溝通
【on.cc東網專訊】美國防長海格塞斯上周六（6日）在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，美國將以實力而非對抗來阻嚇中國，並尋求力量平衡，強調無意改變台海現狀。他又指，將擴大和解放軍的軍對軍溝通渠道，以避免衝突並降低緊張。
海格塞斯宣布，美國摒棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義，為此必須優先考慮其部門四大重點工作方向，包括保衞美國本土及其西半球，以實力而非武力威懾中國，加強美國與其盟友和夥伴之間的責任分擔，及加強美國國防工業基礎。他指出，美國和盟友要在印太有足夠部署，以平衡中國日漸增長的力量，並非為羞辱中國或扼殺其成長，而是確保對方沒法支配美國或其盟友。他強調，美國將確保美軍在必要時能在第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，強大到侵略不會被考慮，和平成為首選。
海格塞斯的講話呼應了上周四（4日）發布的新國家安全戰略，預示五角大樓將出台的戰略文件，明確美軍全球優先事項。對於美國國家安全戰略8度提及台灣，台外事部門首長林佳龍上周六歡迎與感謝報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全等。民進黨團周日（7日）表示，美方呼籲盟邦共同防衞印太地區安全與秩序，就是把台灣納入區域安全的集體防衞中。國民黨立委則提醒美對台軍售延宕，呼籲美國政府敦促廠商盡快交貨。
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 18 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 17 小時前
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 19 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo
大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，甚至有討論指立法會選舉應該延期，直至行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普政府示警歐洲：若不改變將面臨文明被抹除的風險
【彭博】— 白宮在一份年度國家安全更新中表示，經過數十年的經濟下滑、政治審查和移民潮，歐洲面臨「文明被抹除」的風險。這份報告構成了特朗普政府對歐洲大陸的又一次尖銳批評。Bloomberg ・ 1 天前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
立法會選舉．投票率｜截至早上11時半 地方選區整體投票率10.33% 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至上午9時半，首 2 個小時，全港地方選區整體有 17.25 萬人投票，累計投票率4.18%。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo
大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美烏磋商邁入第3天 稱真正進展取決俄國
（法新社邁阿密5日電） 烏克蘭與美國官員明天將在邁阿密連續第3天召開會議，華府方面指出，雙方一致認為達成「真正進展」將取決於俄羅斯結束戰爭的意願。魏科夫今天在社群媒體X平台發文寫道：「（美烏）雙方一致認為，任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯是否願意展現對長久和平許下認真承諾，包括採取降低緊張（de-escalation）和停止殺戮的具體行動。」）法新社 ・ 1 天前
外交部：中國海軍和海警依法在東海和南海活動 不必過度解讀
中國外交部記者會上，有記者提問中方能否確認，是否正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇。外交部發言人林劍回應指，有關情況建議向中方的主管部門詢問，但強調中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。 (ST) (ST)infocast ・ 1 天前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉反對派領袖馬查多矢言親領諾貝爾和平獎
（法新社奧斯陸6日電） 挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。法新社 ・ 13 小時前
宏都拉斯總統大選 川普屬意人選再度微幅領先
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯總統大選計票仍在進行中，美國總統川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉今天再度微幅超前對手，但兩人票數仍相當拉鋸。宏都拉斯大選已有超過86%選票完成計票，但目前仍無法判定誰會勝出。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉｜宏福苑火災區內三票站更改位置 居民乘免費接駁交通到站投票
【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
選委會主席呼籲市民周日參與投票
【彭博】— 香港選舉管理委員會主席呼籲市民參加周日的立法會選舉投票。香港前不久發生數十年來最嚴重的火災後，一些人呼籲推遲選舉。Bloomberg ・ 18 小時前
阿富汗巴基斯坦邊境情勢惡化 雙方交火釀4死
（法新社阿富汗坎達哈6日電） 阿富汗一名官員今天表示，巴基斯坦與阿富汗在主要的邊界關卡之一連夜交火，造成4名平民死亡。巴基斯坦方面則稱是阿富汗先開火。法新社 ・ 20 小時前
外交部：中方冀新一批1億美元援助有助改善加沙人道局勢
國家主席習近平與到訪的法國總統馬克龍昨日見記者時宣布，中方將向巴勒斯坦提供1億美元援助，用於緩解加沙人道主義危機，支持當地恢復與重建，並獲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯致信感謝。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，本輪加沙衝突延宕超過2年，造成前所未有的人道主義危機，中方深表關切，相信新一批援助將有助改善加沙人道局勢，減輕巴勒斯坦人民苦難。林劍強調，中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，願與國際社會一道，繼續為推動加沙實現全面持久停火，改善加沙人道狀況，在兩國方案基礎上，早日實現巴勒斯坦問題政治解決，作出不懈努力。 (ST)#加沙 #中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前