海格塞斯：以實力非對抗阻嚇中國 將擴大軍事溝通

【on.cc東網專訊】美國防長海格塞斯上周六（6日）在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，美國將以實力而非對抗來阻嚇中國，並尋求力量平衡，強調無意改變台海現狀。他又指，將擴大和解放軍的軍對軍溝通渠道，以避免衝突並降低緊張。

海格塞斯宣布，美國摒棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義，為此必須優先考慮其部門四大重點工作方向，包括保衞美國本土及其西半球，以實力而非武力威懾中國，加強美國與其盟友和夥伴之間的責任分擔，及加強美國國防工業基礎。他指出，美國和盟友要在印太有足夠部署，以平衡中國日漸增長的力量，並非為羞辱中國或扼殺其成長，而是確保對方沒法支配美國或其盟友。他強調，美國將確保美軍在必要時能在第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，強大到侵略不會被考慮，和平成為首選。

海格塞斯的講話呼應了上周四（4日）發布的新國家安全戰略，預示五角大樓將出台的戰略文件，明確美軍全球優先事項。對於美國國家安全戰略8度提及台灣，台外事部門首長林佳龍上周六歡迎與感謝報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全等。民進黨團周日（7日）表示，美方呼籲盟邦共同防衞印太地區安全與秩序，就是把台灣納入區域安全的集體防衞中。國民黨立委則提醒美對台軍售延宕，呼籲美國政府敦促廠商盡快交貨。

